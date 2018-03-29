Ещё
Мост Высокий в Калининграде ввели в эксплуатацию
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Мост Высокий в Калининграде ввели в эксплуатацию 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
Об этом 29 марта сообщили в администрации города.
Напомним, что рабочее движение по мосту было открыто одновременно с мостом Деревянным — в ноябре прошлого года. Ввод объекта в строй откладывался из-за строительства тоннеля под въездом на мост со стороны острова Октябрьский.
«Это интересный объект, который даст возможность для калининградцев и гостей города совершать прогулки по Рыбной деревне и, пройдя через тоннель под Высоким мостом, продолжать их по набережной Ветеранов. Идея обустроить тоннель возникла в ходе реконструкции. Поэтому были внесены соответствующие корректировки в проект реконструкции моста», — отметил заместитель главы администрации Калининграда, председатель комитета архитектуры и строительства Артур Крупин.
Напомним, что после реконструкции мост стал 4-хполосным, по 2 полосы в каждую сторону, при этом средние полосы совмещены с трамвайным движением. По обеим сторонам моста обустроены тротуары.
АиФ: последние новости
За билетами на первый матч на «Стадионе Калининград» выстроились очереди Улицу Баранова в Калининграде превратят в широкую пешеходную зону У обочины дороги в Калининграде браконьеры выкинули шкуры убитых косуль
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В МЧС впервые раскрыли обстоятельства ЧП в Кемерово212
Израильские истребители обманули российские радары194
Юлия Скрипаль пошла на поправку203
Европа начинает борьбу с «пророссийским инакомыслием»55
Украина дала ответ по выдаче пранкера413
Видео
00:52
Найдены живыми трое пропавших без вести в Кемерово
Происшествия Пожары
01:09
«Это шок»: Захарова о презентации Британии
Политика
Россия обвинила Британию в экспериментах над людьми
Политика
00:58
Белых медведей обеспечат жильем
Новости Москвы
00:22
РФ выдвинула требования Украине по задержанному судну
Политика В мире
01:00
Число автобусов «Магистрали» увеличат
Новости Москвы
00:58
США объяснили отказы в выдаче виз россиянам
Политика
02:26
Суд вынес приговор Шакро Молодому
Происшествия
00:33
Telegram возобновил работу
Наука и техника Интернет
06:16
Путин сообщил о вбросах из-за границы в связи с Кемерово
Политика Ближний Восток
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение