Мост Высокий в Калининграде ввели в эксплуатацию

Об этом 29 марта сообщили в администрации города.

Напомним, что рабочее движение по мосту было открыто одновременно с мостом Деревянным — в ноябре прошлого года. Ввод объекта в строй откладывался из-за строительства тоннеля под въездом на мост со стороны острова Октябрьский

«Это интересный объект, который даст возможность для калининградцев и гостей города совершать прогулки по Рыбной деревне и, пройдя через тоннель под Высоким мостом, продолжать их по набережной Ветеранов. Идея обустроить тоннель возникла в ходе реконструкции. Поэтому были внесены соответствующие корректировки в проект реконструкции моста», — отметил заместитель главы администрации Калининграда , председатель комитета архитектуры и строительства Артур Крупин

Напомним, что после реконструкции мост стал 4-хполосным, по 2 полосы в каждую сторону, при этом средние полосы совмещены с трамвайным движением. По обеим сторонам моста обустроены тротуары.