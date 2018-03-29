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В Госдуме назвали банкет в Тобольске в день траура антихристианским поступком
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В Госдуме назвали банкет в Тобольске в день траура антихристианским поступком 

Национальная Служба Новостей 1 час назад
Фото: Национальная Служба Новостей
Сотрудники одного из районных центров культуры Тобольска получили выговор за банкет во время общенационального траура по жертвам пожара в Кемерово. О праздновании дня работников культуры стало известно из-за появившегося в социальных сетях видео. Директор учреждения заявил, что администрация ресторана отказалась перенести мероприятие, а работники центра пожалели уже внесенные деньги.
Зампред комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов в эфире НСН назвал неподдающимся объяснению поступок тобольских деятелей культуры.
«Хотя сам этот факт нами не обсуждался и какого-то консолидированного мнения по данному поводу я не могу сообщить, но празднование в таких условиях — это, мягко говоря, не по-христиански. Да ни по каким другим религиозным канонам это не укладывается в представления о нормальном поведении», — прокомментировал он.
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Собеседник НСН подчеркнул, что действия празднующих в день траура свой профессиональный праздник людей должны остаться на их совести.
«Какие-то карательные меры в данном случае мне представляются не совсем оправданными, пусть этот поступок останется на их совести. Вызывает недоумение их отношение к подобным событиям, когда вся страна скорбит по жертвам трагедии», — добавил он.
28 марта было объявлено общенациональным трауром по 64 погибшим при пожаре в кемеровском ТЦ. В стране были приспущены государственные флаги и отменены все развлекательные мероприятия и телепередачи.
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