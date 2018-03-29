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Госдума приняла закон, разрешающий сбор валежника
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Госдума приняла закон, разрешающий сбор валежника 

Аргументы и Факты 1 час назад
Фото: Аргументы и Факты
Госдума в четверг приняла во втором чтении законопроект, позволяющий сбор валежника без разрешения, передает ТАСС.
С 2006 года сбор упавших деревьев и их частей в РФ считается незаконной заготовкой древесины. Легальный сбор возможен только после получения разрешения местных властей. Законопроект, предлагает дополнить Лесной кодекс РФ понятием валежника как «недревесного лесного ресурса» и разрешить гражданам его свободный сбор для собственных нужд.
Авторами инициативы выступила группа депутатов от «Единой России», КПРФ и «Справедливой России» во главе с председателем комитета по природным ресурсам Николаем Николаевым.
«Правила сбора валежника установлены такие же, как и для заготовки обычной древесины, и создается ситуация, когда большое количество граждан ежедневно совершают правонарушения, осуществляя сбор валежника. Эта инициатива направлена и на защиту леса, и на помощь людям», — отметил Николаев.
По его словам, профильные службы не справляются с очисткой лесов от валежника, что отрицательно сказывается на противопожарной ситуации.
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