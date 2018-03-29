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Более 30 000 абонентов «Ростелекома» выбрали телевидение будущего
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Более 30 000 абонентов «Ростелекома» выбрали телевидение будущего 

АиФ 1 час назад
Две трети абонентов услуги «Интерактивное ТВ» от «Ростелекома» в Ярославской областивыбрали возможность управления телеэфиром: количество пользователей сервиса «Управление просмотром» превысило 30 тысяч. Онпозволяет ставить эфир на паузу и возвращаться к просмотру, записывать телепередачи и делать собственную подборку сериалов или передач. Кроме того, абоненты могут просмотреть любую программу, вышедшую в эфирза три последних дня.
Александр Догадин, директор филиала в Ярославской и Костромской областях ПАО «Ростелеком»: «Расскажу секрет: если вы не любите, когда любимая передача или хороший фильм прерывается рекламой, с»Управлением просмотром» от «Ростелекома» её можно просто промотать. Еще любую программу можно поставить на паузу, вернуться к её началу или повторить интересный эпизод. Именно таким, лет двадцать назад, мы и представляли телевидение будущего. Настало, наконец, то время, когда зритель уже не должен подстраиваться под телеэфир, а настраивает его под себя».
Услуга «Интерактивное ТВ» от «Ростелекома» — этоболее230 телеканалам, 80 из которых–в HD-качестве. Абонентам доступны электронная программа передач, сервисы «Караоке», «Видеопрокат» и «Управление просмотром». Кроме того, «Интерактивное ТВ» интегрировано в социальные сети, что позволяет телезрителю одним нажатием кнопки поставить оценкуи поделиться с друзьями впечатлениями о просмотре.
Получить подробную информацию об услугах компании, уточнить техническую возможность подключения и оставить заявку можно на сайте www.rt.ru, по единому бесплатному номеру 8-800-1000-800, а также в центрах продаж и обслуживания «Ростелекома».
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