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Во дворе на Звездном бульваре устранили просадку люка
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Во дворе на Звездном бульваре устранили просадку люка 

Управа Останкинского района 1 час назад
Фото: Управа Останкинского района
Просадку канализационного люка устранили коммунальные службы Останкина во дворе дома 26, корп.1 по Звездному бульвару. С такой просьбой обратился пользователь портала «Наш город» Ярослав А. К сообщению он приложил подтверждающее фото.
Спустя три дня заявитель получил официальный ответ за подписью главы управы Останкинского района Геннадия Горожанкина.
«Сообщаем, что работы по ремонту люка выполнены», — говорится в ответе.
Напомним, портал «Наш город» был создан в 2011 году для оперативной связи москвичей с органами исполнительной власти. (иб)
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