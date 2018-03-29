Во дворе на Звездном бульваре устранили просадку люка

Просадку канализационного люка устранили коммунальные службы Останкина во дворе дома 26, корп.1 по Звездному бульвару. С такой просьбой обратился пользователь портала «Наш город» Ярослав А. К сообщению он приложил подтверждающее фото.

Спустя три дня заявитель получил официальный ответ за подписью главы управы Останкинского района Геннадия Горожанкина

«Сообщаем, что работы по ремонту люка выполнены», — говорится в ответе.

Напомним, портал «Наш город» был создан в 2011 году для оперативной связи москвичей с органами исполнительной власти. (иб)