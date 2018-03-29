Три российские компании планируют стать резидентами ТОР в Ефремове Тульской области

ТУЛА, 29 марта. / ТАСС /. Отечественные компании «Кубань масло-ЕМЗ», «Промбит» и «Медхимпром» намерены стать резидентами первой созданной в Тульской области территории опережающего экономического развития (ТОР) в моногороде Ефремов. Об этом ТАСС рассказал заместитель председателя правительства региона Григорий Лаврухин

"В активной стадии подготовки находятся проекты трех российских компаний — потенциальных резидентов ТОР в Ефремове . Фирма «Кубань масло-ЕМЗ» планирует построить завод по переработке сои и рапса. Компания «Промбит» намерена открыть производство аминокислот для пищевой промышленности. Промышленная химико-фармацевтическая компания «Медхимпром» готовится создать производство медицинских изделий", — сказал Лаврухин.

Сроки начала реализации инвестиционных проектов зампред областного правительства не уточнил, отметив, что технических препятствий для этого не существует. «В целом ТОР в Ефремове имеет хорошую качественную инфраструктуру. Для реализации самих проектов, создания локальной инженерной инфраструктуры есть возможность привлекать финансирование федерального Фонда развития моногородов, в том числе с региональным и муниципальным участием», — отметил Лаврухин.