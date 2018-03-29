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Космонавт Сергей Рязанский выпустит книгу с ответами на самые частые вопросы про космос
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Космонавт Сергей Рязанский выпустит книгу с ответами на самые частые вопросы про космос 

ТАСС 1 час назад
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 марта. /ТАСС/. Российский космонавт Сергей Рязанский выпустит новую книгу, в которой ответит на самые часто задаваемые вопросы про космос.
"Рабочее название следующей книги — «Спроси космонавта», самые часто задаваемые вопросы про космос, взятые из соцсетей. Чем больше вопросов, тем толще будет следующая книжка", — сказал Рязанский журналистам в четверг на презентации издания «Удивительная Земля» в петербургском пресс-центре ТАСС.
Кроме того, Рязанский планирует выпустить вторую книгу со снимками Земли, сделанными с орбиты. Первая книга «Удивительная Земля» аналогичного формата вышла в декабре 2017 года, ее презентация прошла в четверг в пресс-центре ТАСС. «Я не очень люблю фотографировать, тем не менее после первого полета я привез 65 тыс. фотографий, со второго — 250 тыс. Попадая на Международную космическую станцию, ты понимаешь, что наша Земля — совершенно удивительное творение, что столько интересных мест на нашей планете, видов, которыми хочется поделиться, поэтому очень много фотографировал», — рассказал автор издания.
В книгу «Удивительная Земля» вошло свыше ста изображений ночных городов, вулканов, островов, гор, рек, природных явлений и стихийных бедствий, запечатленных Рязанским во время пребывания на орбите. Как рассказал космонавт, он был впечатлен воздействием, которое человек способен оказывать на планету.
"Где-то оно печалит — вырубок лесов очень много. Где-то вдохновляет — когда смотришь Саудовскую Аравию, и огромное количество оросительных полей в совершенно безжизненных песках, все-таки человек — безумно могучая сила, которая пытается природу как-то разнообразить, сделать ее живой", — сказал космонавт. Также, по словам Рязанского, он был поражен масштабами стихийных бедствий, который были видны из космоса, в фотокниге представлены в том числе снимки пожаров в Австралии, которые охватили континент в 2009 году.
Сергей Рязанский — космонавт, Герой России, совершил два космических полета суммарной продолжительностью 306 суток. Рязанский стал первым в мире ученым — командиром космического корабля ("Союз-МС05", 2017 год). В ходе полетов совершил четыре выхода в открытый космос общей продолжительностью 27 часов 35 минут.
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