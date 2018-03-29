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У Москвы нет сомнений в синхронности действий Лондона и Вашингтона в отношении РФ
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У Москвы нет сомнений в синхронности действий Лондона и Вашингтона в отношении РФ 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Москва не сомневается, что Лондон и Вашингтон синхронно действовали по ситуации вокруг России в связи с делом Скрипаля. Об этом на брифинге в четверг заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Мы понимаем, какое колоссальное давление Лондон и Вашингтон — у нас теперь нет сомнений, что это синхронизированные действия — оказывали на своих партнеров, как они говорят, по ЕС и НАТО, — сказала она. — Мы понимаем, какое нечеловеческое давление они оказывали на партнеров, используя принцип солидарности и реализации единого внешнеполитического курса".
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