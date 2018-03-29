Премьер-министр Великобритании подчеркнула необходимость обеспечения национального единства после выхода из ЕС

Лондон, 29 марта / Синьхуа / — Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в четверг заявила о намерении приложить усилия для обеспечения национального единства после выхода из ЕС в целях достижения могущества страны.

Во время визита на текстильную фабрику в Шотландии Т. Мэй отметила, что британское правительство прилагает усилия для укрепления сплоченности всех частей Соединенного Королевства после «Брексит» и увеличения поддержки экономического развития Шотландии.

Официальный представитель канцелярии премьер-министра Великобритании сообщил журналистам, что поездка в Шотландию является частью программы Т. Мэй, в рамках которой она посещает различные регионы страны и выслушивает просьбы местного населения относительно «Брексит». Как говорится в опубликованном канцелярией заявлении, в четверг Т. Мэй также посетит Англию, Северную Ирландию и Уэльс.

29 марта в Великобритании начинается обратный отсчет времени до «Брексит». Согласно соглашению между Великобританией и ЕС, 29 марта 2019 года Великобритания официально выйдет из состава Евросоюза. —0—