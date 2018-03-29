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На комфортную среду для свердловчан потратят 1,3 миллиарда
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На комфортную среду для свердловчан потратят 1,3 миллиарда 

Уралинформбюро 1 час назад
Фото: Уралинформбюро
Из областного бюджета.
На Среднем Урале 39 территорий получат из регионального бюджета свыше 1,35 миллиарда рублей на формирование комфортной городской среды. Решение об этом на заседании областного правительства 29 марта 2018 года принял губернатор Евгений Куйвашев.
Средства пойдут на реконструкцию и приведение в порядок 99 дворов и 36 общегородских пространств, за которые уральцы проголосовали 18 марта, сообщили "Уралинформбюро" в департаменте информполитики Свердловской области.
По данным регионального минЖКХ, на благоустройство Екатеринбурга направят 445,6 миллиона рублей. Нижний Тагил получит 246 миллионов, Каменск-Уральский — 89. Березовскому городскому округу окажут поддержку в 33 миллиона рублей, Краснотурьинску перечислят 52 миллиона, Волчанску — 34, Асбесту — 27,5 миллиона. Также среди получателей субсидий значатся Бисерть, Верхняя Пышма, Арамиль, Верхние Серги, Михайловское муниципальное образование и другие.
В 2017 году на Среднем Урале было приведено в порядок 98 дворовых и 34 общественных территорий. К 2022 году в рамках пятилетней госпрограммы планируется благоустроить свыше 40% дворов и большинство самых востребованных у населения общественных территорий.
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