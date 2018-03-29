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Захарова: поддержавшие Британию страны совершили ошибку
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Захарова: поддержавшие Британию страны совершили ошибку 

Rambler News Service 1 час назад
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что страны, поддавшиеся на давление со стороны Великобритании и США в связи с «делом Скрипалей», совершили большую ошибку. Об этом Захарова заявила в ходе брифинга в Москве.
«Мы понимаем, какое колоссальное давление Лондон и Вашингтон — у нас теперь нет сомнений, что это синхронизированные действия — оказывали на своих партнеров… Мы исходим из того, что страны, которые, к сожалению, поддались и поддаются на это давление, совершают большую ошибку», — сказала Захарова.
4 марта осужденный в России за госимзену экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были госпитализированы в английском Солсбери с признаками отравления неизвестным веществом. Позже премьер-министр Британии Тереза Мэй заявила, что они были отравлены нервно-паралитическим веществом «Новичок», якобы разработанным в России. Она также добавила, что «с высокой вероятностью» ответственность за этот инцидент несут российские власти.
Москва резко отрицает какую-либо причастность к отравлению Скрипалей. В Москве натаивают на проведении совместного расследования покушения на граждан России, а также требуют предоставить доказательства своей причастности к инциденту, чего Британия до сих пор не сделала.
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