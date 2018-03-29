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Боимся «Зимней вишни»: ярославцы просят закрыть все бары в подвалах
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Боимся «Зимней вишни»: ярославцы просят закрыть все бары в подвалах 

76.ru 1 час назад
Фото: 76.ru
В связи с трагическими событиями в Кемерово ярославцы создали петицию, в которой просят закрыть все бары и кафе, находящиеся в подвалах. По мнению создателей петиции, в случае пожара выбраться оттуда будет очень сложно.
— Эти заведения люди посещают преимущественно в ночное время, употребляют там алкоголь, что отрицательно сказывается на координации движений и ориентации в окружающей среде. Всё это станет негативным фактором при эвакуации посетителей в случае возникновения чрезвычайной ситуации. Лестницы, которые ведут в «недра земли», где располагаются эти заведения, как правило, имеют острый угол наклона и малую ширину, — говорится в петиции.
Ярославцы боятся повторения ситуаций в «Хромой лошади» и «Зимней вишне». Петицию адресовали губернатору Ярославской области Дмитрию Миронову, прокурору города, а также ярославским спасателям.
Мы направили запрос в ГУ МЧС по Ярославской области с просьбой пояснить, насколько опасно устраивать увеселительные заведения в подвалах.
Сразу после трагедии в Кемерово в ярославские торговые центры нагрянули с серьёзной проверкой.
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