Приемная граждан Губернатора и Правительства Нижегородской области проведет безвозмездные правовые консультации

Фото: www.pixabay.comПриемная граждан Губернатора и Правительства Нижегородской области проведет безвозмездные правовые консультации26 апреля с 14.00 часов Приемная граждан Губернатора и Правительства Нижегородской области проведет безвозмездные правовые консультации для пенсионеров и граждан, имеющих льготные категории.

На вопросы нижегородцев ответят специалисты министерства социальной политики Нижегородской области и государственно-правового департамента Нижегородской области.

Консультации будут проходить по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Костина, д.2, каб.9. Предварительная запись осуществляется до 20 апреля 2017 года ежедневно с 9.00 до 18.00 часов, в пятницу с 9.00 до 17.00 часов (кроме субботы и воскресенья) по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Костина, д.2, каб.9.

Справки по телефонам: 439-04-98, 430-96-39