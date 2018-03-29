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Приемная граждан Губернатора и Правительства Нижегородской области проведет безвозмездные правовые консультации
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Приемная граждан Губернатора и Правительства Нижегородской области проведет безвозмездные правовые консультации 

Нижегородская правда 1 час назад
Фото: Нижегородская правда
Фото: www.pixabay.comПриемная граждан Губернатора и Правительства Нижегородской области проведет безвозмездные правовые консультации26 апреля с 14.00 часов Приемная граждан Губернатора и Правительства Нижегородской области проведет безвозмездные правовые консультации для пенсионеров и граждан, имеющих льготные категории.
На вопросы нижегородцев ответят специалисты министерства социальной политики Нижегородской области и государственно-правового департамента Нижегородской области.
Консультации будут проходить по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Костина, д.2, каб.9. Предварительная запись осуществляется до 20 апреля 2017 года ежедневно с 9.00 до 18.00 часов, в пятницу с 9.00 до 17.00 часов (кроме субботы и воскресенья) по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Костина, д.2, каб.9.
Справки по телефонам: 439-04-98, 430-96-39
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