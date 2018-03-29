Новые станции метро Москвы построены с применением российских инновационных материалов

«Участок обеспечил доступ к метро для 450 тыс. москвичей. Экономия времени на ежедневные поездки по городу составит для них 30–40 мин. Строительство большей части северного радиуса велось в сложнейших геологических условиях на глубине около 60 м», — отметил на церемонии открытия мэр Москвы

Для преодоления гидрогеологических трудностей специалистами строительного-монтажного управления № 1 и тоннельного отряда № 6 ОАО «Мосметрострой» были использованы кондиционеры грунта, выпускаемые концерном BASF в Москве и Санкт-Петербурге

«Изучив ситуацию непосредственно на объекте и выполнив необходимые анализы грунта, мы предложили применить пенный реагент MasterRoc SLF 41 и полимер типа антиглина MasterRoc ACP 143. Первый состав обеспечивает снижение крутящего момента на роторе ТПК и замедляет износ режущего инструмента, что положительно сказывается на стоимости работ. Если говорить о полимере типа антиглина, то это наиболее передовая на сегодняшний день технология для эффективной и экономичной проходки забоя в глинистых грунтах», — рассказывает Антон Рокотянский, технический специалист концерна BASF, ведущего мирового производителя строительной химии.

Кроме того, проходчики применяли реактив MasterRoc SLP 2 — стабилизирующий полимер для работ в водонасыщенных глинах, при высоком давлении, а также при нестабильных грунтах и наличии мелкого песка. Как отмечает А. Рокотянский, использованная московскими метростроевцами технология активно применяется и за рубежом. Например, составы MasterRoc SLF 41 и ACP 143 применялись при строительстве высокоскоростного тоннеля Спарво ( Италия ), прославившегося своим рекордным диаметром: более 15 м.

Помимо кондиционеров грунта, в процессе строительства тоннелей московского метро широко применялись разработанные BASF смазки для ТПК. Так, MasterRoc TSG 6 и 7 для щеток хвостового уплотнения предотвращают попадание в механизм воды, грунта и цементного раствора. Составы BSG 11 и EPB 11 необходимы для защиты и продления срока службы главного подшипника — наиболее дорогостоящего элемента тоннелепроходческого щита.

Для остановки различных водопроявлений станционных комплексов и кабельных коллекторов использовались двухкомпонентная полиуретановая смола MasterRoc MP 355 Thix, акрилатный состав MasterRoc MP 304, а также однокомпонентный эластичный полиуретановый состав MasterRoc MP 350 и микроцемент MasterRoc MP 650. Так, при строительстве фурнели подходной штольни станции «Верхние Лихоборы» для предынъекций применялась полиуретановая двухкомпонентная смола MasterRoc MP 355 Thix, а при постройке кабельного коллектора — микроцемент MasterRoc MP 650.

Северный радиус Люблинской линии обеспечит быстрый доступ к метро жителям районов Бескудниково и Дегунино, для которых время поездок по городу сократится в среднем на 20 мин. Нужно отметить, что это уже не первый пуск в 2018 году. Всего месяцем ранее пошли поезда по долгожданному первому участку Третьего пересадочного контура между станциями метро «Петровский парк» и «Деловой центр».