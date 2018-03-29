Ещё
Украинские архитекторы предложили свои требования безопасности к подземным и наземным паркингам
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Украинские архитекторы предложили свои требования безопасности к подземным и наземным паркингам 

Auto.Today 2 часа назад
Фото: Auto.Today
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман на своей страничке в Facebook написал иллюстрированное инфографикой сообщение, в котором рассказал, что отечественные архитекторы предложили разрешить использовать лифты при проектировании встроенных паркингов в современных новостройках. Предложение архитекторов, пишет Domik.ua, также содержит ряд новшеств в проектировании лифтов, вентиляционных и изоляционных систем, обеспечивающих безопасный доступ к подземным гаражам.
Как же предложенные нововведения в проектировании паркингов и коммуникаций к ним сделают проживание в новостройках комфортнее? Согласно правилам, изложенным в пункте 6.48 действующих Государственных строительных норм (ГСН) В.2.3-15:2007 поземные гаражи и жилую часть здания необходимо специальным образом изолировать друг от друга. Поэтому вход в лифт из подземного паркинга нужно обеспечить противопожарным шлюзом. Проект такого здания не должен вызвать нареканий со стороны противопожарной службы.
Пункт 4.3 правил ГСН В.2.3-15:2007 гласит, что подземные гаражи можно строить только под зданиями общественного значения, кроме общеобразовательных школ, детских домов, учреждений культуры, искусства и общественного питании, а также сооружений организаций здравоохранения, физической культуры и социального обеспечения. Предложено разрешить наличие паркингов под учреждениями питания, спорта и здравоохранения, кроме корпусов, где находятся палаты с пациентами. Гаражи необходимо отделить перекрытием RTI 180. Технические помещения в указанных зданиях нужно отделить от подземного паркинга глухой стеной первого типа. Для стоянок должны быть разработаны собственные пути эвакуации и проведены отдельные инженерно-технические коммуникации.
В пункте 6.43 правил ГСН В.2.3-15:2007 говорится, что все этажи или секции подземного паркинга должны содержать не менее двух рассредоточенных выездов и эвакуационных выходов. Предложено для подземных стоянок, вмещающих более ста паркомест, применять требования как к обычным подземным паркингам. Как объясняют инициаторы предложения, действующая сейчас норма содержит требования из расчета, что при возникновении пожара жильцы начнут массово эвакуировать свои транспортные средства. «Спасение автомобилей во время пожара — нецелесообразно и опасно» — написано в разъяснении к предложенным нормам.
Auto.Today: последние новости
В Киеве проведут реконструкцию дороги на улице Академика Туполева Министерство юстиции начало продавать коррупционные автомобили Главным сервисным центром МВД введен чек-лист для сдачи практического экзамена на права
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украина дала ответ по выдаче пранкера242
РФ выдвинула требования Украине по задержанному судну314
Китай готовит для США ответный удар62
Юлия Скрипаль пошла на поправку49
Найдены живыми трое пропавших без вести в Кемерово125
Видео
00:52
Найдены живыми трое пропавших без вести в Кемерово
Происшествия Пожары
01:09
«Это шок»: Захарова о презентации Британии
Политика
Россия обвинила Британию в экспериментах над людьми
Политика
00:58
Белых медведей обеспечат жильем
Новости Москвы
00:22
РФ выдвинула требования Украине по задержанному судну
Политика В мире
01:00
Число автобусов «Магистрали» увеличат
Новости Москвы
00:58
США объяснили отказы в выдаче виз россиянам
Политика
02:26
Суд вынес приговор Шакро Молодому
Происшествия
00:33
Telegram возобновил работу
Наука и техника Интернет
06:16
Путин сообщил о вбросах из-за границы в связи с Кемерово
Политика Ближний Восток
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение