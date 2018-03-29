Украинские архитекторы предложили свои требования безопасности к подземным и наземным паркингам

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман на своей страничке в Facebook написал иллюстрированное инфографикой сообщение, в котором рассказал, что отечественные архитекторы предложили разрешить использовать лифты при проектировании встроенных паркингов в современных новостройках. Предложение архитекторов, пишет Domik.ua, также содержит ряд новшеств в проектировании лифтов, вентиляционных и изоляционных систем, обеспечивающих безопасный доступ к подземным гаражам.

Как же предложенные нововведения в проектировании паркингов и коммуникаций к ним сделают проживание в новостройках комфортнее? Согласно правилам, изложенным в пункте 6.48 действующих Государственных строительных норм (ГСН) В.2.3-15:2007 поземные гаражи и жилую часть здания необходимо специальным образом изолировать друг от друга. Поэтому вход в лифт из подземного паркинга нужно обеспечить противопожарным шлюзом. Проект такого здания не должен вызвать нареканий со стороны противопожарной службы.

Пункт 4.3 правил ГСН В.2.3-15:2007 гласит, что подземные гаражи можно строить только под зданиями общественного значения, кроме общеобразовательных школ, детских домов, учреждений культуры, искусства и общественного питании, а также сооружений организаций здравоохранения, физической культуры и социального обеспечения. Предложено разрешить наличие паркингов под учреждениями питания, спорта и здравоохранения, кроме корпусов, где находятся палаты с пациентами. Гаражи необходимо отделить перекрытием RTI 180. Технические помещения в указанных зданиях нужно отделить от подземного паркинга глухой стеной первого типа. Для стоянок должны быть разработаны собственные пути эвакуации и проведены отдельные инженерно-технические коммуникации.

В пункте 6.43 правил ГСН В.2.3-15:2007 говорится, что все этажи или секции подземного паркинга должны содержать не менее двух рассредоточенных выездов и эвакуационных выходов. Предложено для подземных стоянок, вмещающих более ста паркомест, применять требования как к обычным подземным паркингам. Как объясняют инициаторы предложения, действующая сейчас норма содержит требования из расчета, что при возникновении пожара жильцы начнут массово эвакуировать свои транспортные средства. «Спасение автомобилей во время пожара — нецелесообразно и опасно» — написано в разъяснении к предложенным нормам.