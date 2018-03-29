Замглавы МИД обсудил с послами стран АСЕАН развитие сотрудничества

"Беседа была сфокусирована на вопросах выведения российско-асеановского диалогового партнерства на стратегический уровень. Обсужден комплекс мер по дальнейшему развитию сотрудничества в сферах политики и безопасности, экономики, культуры", — сообщило министерство.

Во время встречи состоялся обмен мнениями по ряду актуальных международных и региональных проблем, подчеркнута необходимость дальнейшей координации усилий по вопросам укрепления региональной архитектуры безопасности на евразийском пространстве и в Юго-Восточной Азии, отмечает ведомство.