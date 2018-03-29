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Замглавы МИД обсудил с послами стран АСЕАН развитие сотрудничества
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Замглавы МИД обсудил с послами стран АСЕАН развитие сотрудничества 

РИА Новости 54 минуты назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Заместитель министра иностранных дел России Игорь Моргулов обсудил с послами стран Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) меры по дальнейшему развитию сотрудничества, сообщил МИД РФ.
"Беседа была сфокусирована на вопросах выведения российско-асеановского диалогового партнерства на стратегический уровень. Обсужден комплекс мер по дальнейшему развитию сотрудничества в сферах политики и безопасности, экономики, культуры", — сообщило министерство.
Во время встречи состоялся обмен мнениями по ряду актуальных международных и региональных проблем, подчеркнута необходимость дальнейшей координации усилий по вопросам укрепления региональной архитектуры безопасности на евразийском пространстве и в Юго-Восточной Азии, отмечает ведомство.
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