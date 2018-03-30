«Кубаньфармация» опровергает информацию ОНФ о возможном сговоре фармпредприятий

«Кубаньфармация» опровергает информацию активистов Общероссийского народного фронта (ОНФ) о возможном ее сговоре с другими фармпредприятиями в Краснодарском крае

ФАС РФ в четверг сообщила, что проводит проверки после получения информации от ОНФ о возможном сговоре фармацевтических предприятий на монопольную поставку лекарств в медучреждения Краснодарского края. По данным активистов, речь идет о четырех организациях: «Фармсервис», «Фармцентр», «Севастопольфармация» и ГУП Краснодарского края «Кубаньфармация».

По утверждению ОНФ, с 2012 года они заключили 59,398 тысячи контрактов на поставку фармпродукции (в основном, лекарств) в медучреждения края на сумму 35,9 миллиарда рублей. Общественники также утверждают, что большую часть этой суммы получила «Кубаньфармация», у которой заключен госконтракт на поставку бесплатных лекарств для социальных льготников. Со ссылкой на координатора проекта ОНФ «За честные закупки», депутата Госдумы Антона Гетта в ОНФ заявили, что предприятия якобы договорились удерживать цену на торгах на одном уровне.

В администрации ГУП Краснодарского края «Кубаньфармация» обвинения активистов опровергли. «Указанные в статье ОНФ сведения о сумме, количестве заключенных контрактов, об уровне снижения цен в ходе торгов не соответствуют действительности», — заявили РИА Новости в компании.

По данным собеседника агентства, на территории Краснодарского края представлено более 50 поставщиков, принимающих участие в открытых аукционах на право осуществлять поставку лекарственных препаратов в адрес медицинских организаций. «Количество участников в лотах, в которых „Кубаньфармация“ принимала участие, доходило до 12 единовременно на один лот», — добавили в ГУП.

Там также уточнили, что участие в аукционах в электронной форме — это «торги, проводимые в режиме онлайн, с неограниченным количеством участников, каждый из которых снижает цену лота исходя из своей рентабельности продаж».

"При этом необходимо учесть следующую информацию, размещенную в официальных источниках, по датам регистрации юридических лиц, указанных в статье: ООО «Фармсервис» было зарегистрировано как юрлицо 24 января 2011 года, ООО «Фармцентр» было зарегистрировано как юрлицо 19 декабря 2013 года, ООО «Севастопольфармация» было зарегистрировано как юрлицо 24 августа 2015 года. Все юридические лица основаны в различные промежутки времени, что противоречит утверждению о «многолетнем картельном сговоре», — заключили в компании.