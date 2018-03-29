Численность арктического соболя на Ямале превысила 2 тыс. особей

ТАСС , 29 марта. Поголовье ямальского соболя в совхозе «Верхне-Пуровский» в Ямало-Ненецком автономном округе — единственном предприятии, занимающемся разведением соболей в условиях Арктики — превысило 2 тыс. особей. Об этом рассказала ТАСС в четверг замруководителя предприятия Марина Вороненко.

"Еще в недавнем прошлом стоял вопрос о закрытии зверофермы, потому что мех серебристо-черной лисы, песца, которых мы разводили, перестал быть востребованным. Чтобы не лишать людей работы, мы перепрофилировали производство — сначала занимались норкой, а потом полностью перешли на соболя. В 2007 году завезли зверьков салтыковской породы из Московской области , молодняк два года привыкал к морозам, дал потомство в 2009 году — 68 щенков, а сейчас потомство — более двух тысяч", — сказала Вороненко.

По ее словам, сейчас на звероферме содержится 2,4 тыс. соболей. Недавно там на свет появились 60 щенков у 22 самок, еще ожидается пополнение более чем у 1,2 тыс. самок. «Кормят зверей в основном местной рыбой и мясом. Недавно из Мурманска пришли два вагона с головами трески», — добавила собеседница агентства.

"Мех ямальского соболя более густой и длинноворсный… Мы сами ищем покупателей меха и принимаем заказы на пошив изделий, шьем шапки, шубы под заказ. Заказчики разные — от Москвы до Тюмени ", — уточнила Вороненко.

Ранее сообщалось, что в 2017 году на звероводческих предприятиях ЯНАО родилось свыше 4,5 тыс. детенышей арктического песца и соболя, рост поголовья составил в среднем 10%. Клеточным разведением пушных зверей в регионе занимаются два совхоза — «Верхне-Пуровский» и «Байдарацкий».