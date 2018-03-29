В петербургском квартирном борделе обнаружены пять нелегальных мигранток

Ленинградской области. В квартире на проспекте Луначарского, 15/1 петербургские стражи порядка обнаружили притон для занятий проституцией. Там находились 11 человек, из которых восемь — гражданки одного из государств Средней Азии, «трудившиеся» здесь на ниве платных сексуальных услуг. Составлены протоколы по статье 6.11 КоАП («Занятие проституцией»), сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу

Двое охранников и «мадам», ведавшая администрированием, привлечены по статье 6.12 КоАП РФ («Получение дохода от занятия проституцией»). Также пять мигранток удостоились составления протоколов по статье 18.8 КоАП РФ («Нарушение установленных правил пребывания и жительства на территории РФ»).