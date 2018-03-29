Лис‐клептоман украл портмоне у оператора

Забавную видеозапись с лисой опубликовали на YouTube. Дикое животное пришло в город, где совершило преступление, сообщил сайт «Ридус».

Мужчина, который снимал лису на видеокамеру, лишился кошелька. Хитроумный воришка без страха подошел к оператору и совершил кражу.

Пострадавшему так и не удалось догнать преступника, который позже избавился от улик. О возбуждении уголовного дела информации не поступало.