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Лис‐клептоман украл портмоне у оператора
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Лис‐клептоман украл портмоне у оператора 

360tv.ru 2 часа назад
Забавную видеозапись с лисой опубликовали на YouTube. Дикое животное пришло в город, где совершило преступление, сообщил сайт «Ридус».
Мужчина, который снимал лису на видеокамеру, лишился кошелька. Хитроумный воришка без страха подошел к оператору и совершил кражу.
Пострадавшему так и не удалось догнать преступника, который позже избавился от улик. О возбуждении уголовного дела информации не поступало.
В центре Владивостока местные жители нашли детеныша ларги. Животное обнаружили в мазуте и мусоре недалеко от 44 причала.
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