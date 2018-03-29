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На портале Активный гражданин выбрали названия для линий московского метро
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На портале Активный гражданин выбрали названия для линий московского метро 

Наш Теплый стан 2 часа назад
Фото: Наш Теплый стан
На голосование в проекте «Активный гражданин» было вынесено предложение упростить обозначения линий на схемах метрополитена и в аудио-сообщениях вагонах метро — называть их по цветам или порядковому номеру.
С небольшим перевесом в 3,5% горожане решили оставить привычные названия веток, для того чтобы избежать возможной путаницы.
Первоначальный вариант названий (Замоскворецкая, Таганско-Краснопресненская и т.д.) набрал 44,01% голосов — так отвечали преимущественно люди старше 35 лет, а идею ввести цветовые обозначения (серая, оранжевая, фиолетовая и т. д.) поддержали 40,55% человек, чаще всего этот ответ выбирали женщины и активные граждане до 34 лет. И всего 8,96% проголосовавших отметили, что удобнее было бы обозначать ветки по номерам (первая, вторая, третья и т. д.). Такой вариант выбирали, в основном, мужчины.
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