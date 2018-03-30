45 объектов проверят в Балашихе: интервью с Сергеем Чабаном

Балашихе проверят 45 объектов на предмет противопожарной безопасности. В связи с трагедией в Кемерове по всей Московской области начались внеплановые проверки в крупных торговых центрах. Также повсеместно проводятся противопожарные учения. О том, как проводится работа, рассказал заместитель главы администрации городского округа Балашиха Сергей Чабан

— В каких торговый центрах уже повели проверки?

— Начну с того, что после этих жутких событий в Кемерово от себя лично хотел бы выразить соболезнования тем семьям, которые потеряли своих близких в этой трагедии. 27 марта мы провели комиссию по предотвращению чрезвычайных ситуаций у нас в городе. Были приглашены представители торговли, социальной сферы, соцзащиты, спорта и здравоохранения для того, чтобы лишний раз напомнить людям о значимости противопожарной безопасности. Проговорили, что мы запланировали провести внеплановые проверки по торговым центрам и объектам социальной защиты, домам культуры и объектам спорта — там, где у нас массово пребывают люди. Мы попросили владельцев, так как они же являются и ответственными за противопожарную безопасность, провести собственные проверки и устранить возможные нарушения и недоработки. Также прошла областная комиссия по предотвращению чрезвычайных ситуаций. И Дмитрий Пестов поставил задачи службам различного направления начать масштабные проверки каждого объекта.

Мы для себя определили 45 наиболее крупных, значимых [объектов], которые притягивают людей. Прежде всего, это кинотеатры, торговые и развлекательные центры, куда люди приходят отдыхать.

— Как проходят эти проверки? Кто входит в состав комиссии? На что обращают внимание в первую очередь?

— Основная задача стоит перед специалистами Пожнадзора — они профессионалы в этой сфере. В проверке участвуют представители прокуратуры и администрации. Мы специально попросили включить нас в состав комиссии, для того чтобы мы могли информировать население о том, что происходит. Мы очень много в социальных сетях читаем сообщений, что «у нас никто ничего проверят не собирается, у нас там нарушение, здесь нарушение, на которое нужно обратить внимание».

Прежде всего, обращаем внимание на работоспособность систем пожарной сигнализации — именно то, что позволит оповестить, не дай бог, в случае возгорания. Далее доступность эвакуационных выходов. Делая выводы после трагедии в Кемерово, мы уделили этому особое внимание. Двери не должны закрываться, не должны блокироваться, когда находятся люди внутри.

Полную видеоверсию интервью заместителя главы администрации г.о. Балашиха Сергея Чабана смотрите на сайте «360».