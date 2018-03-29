Захарова о заявлении Джонсона по делу Скрипаля: Борис, читайте Достоевского, вам полезно 

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление главы британского Министерства иностранных дел Бориса Джонсона, который провёл параллели между делом об отравлении экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и романом Фёдора Достоевского «Преступление и наказание». Ранее Джонсон сказал, что дело Скрипаля «скорее похоже на начало „Преступления и наказания“ в том смысле, что мы все уверены по поводу виновного, вопрос только в том, признаётся он или его поймают».
«Борис, скажите, а вы «Преступление и наказание» всё-таки до конца дочитали или так на начале и остановились?» — сказала Захарова в ходе брифинга.
По её словам, в отличие от властей Великобритании следователь Порфирий Петрович «весьма придирчиво и дотошно вёл дело об убийстве старухи-процентщицы и её сестры».
После этого Захарова зачитала несколько отрывков из романа, где, в частности, говорится о доказательствах и уликах.
«Борис, читайте Достоевского, вам полезно», — добавила представитель российского МИД.
Ранее посольство России в Великобритании также прокомментировало заявление Джонсона.