Захарова о заявлении Джонсона по делу Скрипаля: Борис, читайте Достоевского, вам полезно

«Борис, скажите, а вы «Преступление и наказание» всё-таки до конца дочитали или так на начале и остановились?» — сказала Захарова в ходе брифинга.

По её словам, в отличие от властей Великобритании следователь Порфирий Петрович «весьма придирчиво и дотошно вёл дело об убийстве старухи-процентщицы и её сестры».

После этого Захарова зачитала несколько отрывков из романа, где, в частности, говорится о доказательствах и уликах.

«Борис, читайте Достоевского, вам полезно», — добавила представитель российского МИД.