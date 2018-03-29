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РПЦ будет развивать религиозный туризм в Иордании
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РПЦ будет развивать религиозный туризм в Иордании 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Председатель Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата митрополит Волоколамский Иларион и посол Иордании в РФ Амджад Оде Адайле обсудили в четверг сотрудничество в области религиозного туризма, сообщает иорданское агентство Аммун.
По данным агентства, в ходе встречи прошло обсуждение сотрудничества в области активизации туризма, в частности религиозного туризма, а также посещения исторических мест и паломничества к христианским святыням.
Как отмечает агентство, митрополит Иларион выразил свою признательность и уважение королю Иордании Абдалле II, отметив его роль в защите христианского присутствия на Востоке и усилия короля, направленные на поддержание мира и межкультурного и межрелигиозного диалога.
Илларион выразил готовность РПЦ способствовать посещению священного для христиан места Аль-Махтас российскими туристами.
Стороны обсудили освещение святого места Аль-Махтас в российских церковных СМИ и на православном канале «Спас».
Иларион в свою очередь поддержал эту идею и выразил готовность отправить съемочную группу телеканала «Спас» для съемок религиозного документального фильма о святых местах в Иордании.
Аль-Махтас — священное для христиан место в Иордании, и третье самое посещаемое паломниками место после Гроба Господня и церкви Рождества Христова, ассоциируемое с крещением Иисуса Христа.
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