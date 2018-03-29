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В бывшем здании скандально известного клуба Gold началась реконструкция
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В бывшем здании скандально известного клуба Gold началась реконструкция 

e1.ru 2 часа назад
Фото: e1.ru
Рядом с ЦПКиО началась реконструкция здания бывшего кинотеатра им. Маяковского, которое несколько лет назад занимал скандально известный клуб Gold. Новые владельцы помещения — компания Acons Group — уже провели основные работы по внутреннему демонтажу конструкций.
— Работы планируют завершить в ближайшие 2 недели. Мы рассматриваем здание как часть общего ансамбля ЦПКиО, поэтому реконструкция коснется только внутренней части постройки — фасад мы планируем отреставрировать, сохранив его аутентичность, — рассказала E1.RU пресс-секретарь Acons Group Катерина Богословская.
Что будет размещено в здании после завершения работ, пока неизвестно. По словам Катерины Богословской, «сейчас важно завершить работы и проверить прочность здания, чтобы потом уже определить его дальнейшее назначение».
Владельцы хотят сохранить общую тематику территории парка, поэтому в качестве арендаторов ищут «оператора детского образовательного центра и семейный ресторан в среднем ценовом сегменте».
В 2011 году в клубе прорвало трубу с горячей водой, из-за чего нескольким посетителям пришлось делать операцию по пересадке кожи. В 2015-м здание купил Владимир Лутиев, но так и не осуществил задуманных планов — он хотел разместить там развлекательный центр.
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