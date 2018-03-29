В бывшем здании скандально известного клуба Gold началась реконструкция

Рядом с ЦПКиО началась реконструкция здания бывшего кинотеатра им. Маяковского, которое несколько лет назад занимал скандально известный клуб Gold. Новые владельцы помещения — компания Acons Group — уже провели основные работы по внутреннему демонтажу конструкций.

— Работы планируют завершить в ближайшие 2 недели. Мы рассматриваем здание как часть общего ансамбля ЦПКиО, поэтому реконструкция коснется только внутренней части постройки — фасад мы планируем отреставрировать, сохранив его аутентичность, — рассказала E1.RU пресс-секретарь Acons Group Катерина Богословская.

Что будет размещено в здании после завершения работ, пока неизвестно. По словам Катерины Богословской, «сейчас важно завершить работы и проверить прочность здания, чтобы потом уже определить его дальнейшее назначение».

Владельцы хотят сохранить общую тематику территории парка, поэтому в качестве арендаторов ищут «оператора детского образовательного центра и семейный ресторан в среднем ценовом сегменте».

В 2011 году в клубе прорвало трубу с горячей водой, из-за чего нескольким посетителям пришлось делать операцию по пересадке кожи. В 2015-м здание купил Владимир Лутиев, но так и не осуществил задуманных планов — он хотел разместить там развлекательный центр.