С 1 апреля в регионе вводится ограничение на проезд тяжеловесного транспорта

Ограничения традиционно устанавливаются на весенне-летний период и объясняются необходимостью обеспечения сохранности дорог во время неблагоприятных природно-климатических условий.

Весеннее ограничение будет действовать с 1 по 30 апреля для транспортных средств, имеющих нагрузку на каждую ось более 7 тонн.

Летнее ограничение движения введут с 20 мая по 31 августа для тяжеловесных транспортных средств, у которых нагрузка на ось превышает установленные значения на территории Российской Федерации , при средних значениях дневной температуры воздуха свыше 32°C.

Временные ограничения не распространяются на международные перевозки грузов, на пассажирские автобусные перевозки, на перевозки продуктов, лекарственных препаратов, топлива, почтовых грузов и некоторые другие виды перевозок.