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Кутепов предложил ограничить публикацию данных о госзакупках для метро
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Кутепов предложил ограничить публикацию данных о госзакупках для метро 

Парламентская газета 2 часа назад
Фото: Парламентская газета
Переход объектов общественного транспорта на госзакупки, согласно нормам Федерального закона №44-ФЗ, следует осуществлять без ущерба для безопасности пассажиров.
Соответствующее мнение высказал председатель Комитета Совета Федерации по Регламенту и организации парламентской деятельности Андрей Кутепов на пресс-конференции в петербургском Доме журналиста, посвящённой годовщине теракта в городском метрополитене.
Как подчеркнул сенатор, основной проблемой, которую обозначило руководство метрополитена, является проблема противоречий законов о контрактной системе и о транспортной безопасности.
Так, полное размещение метрополитеном, железнодорожными вокзалами, аэропортами и другими объектами общественного пользования информации в открытом доступе может привести к возникновению угрозы безопасности пассажиров.
В этой связи сенатор стал автором законопроекта, предлагающего устранить противоречия между законами о закупках, о гражданской обороне и о транспортной безопасности.
Законопроект получил заключения от Счётной палаты, Минюста, Минфина и ФАС, в настоящее время ожидается отзыв от Правительства.
«Нам всем нужен результат, и как можно скорее, время идёт, у метро каждый день на счету. Поэтому мной подготовлено обращение в Правительство РФ относительно возможности разрешения вопроса актом Правительства без внесения изменений в закон №44-ФЗ (в соответствии с указаниями Счётной палаты). Надеюсь, это решение, действительно, разрешит ситуацию и вопросы безопасности в метро с этой стороны будут сняты», — отметил Андрей Кутепов.
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