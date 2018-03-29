Проезд в транспорте Саратова подорожает на 41 процент

Ожидается, что цена на билет в саратовском общественном транспорте подскочит до 24-25 рублей с человека.

Идея подорожания проезда активно обсуждается в региональном центре с того момента, как мэром Саратова в конце 2017 года стал Михаил Исаев . Новому градоначальнику досталось незавидное хозяйство, в том числе — разваливающийся автопарк тармваев и троллейбусов.

Выход из кризисной ситуации, в первую очередь для муниципального СГЭТ, чиновникам видится в передаче электротранспорта в частные руки, то есть так называемая концессия — частно-государственно партнерство, или же в повышении тарифа на проезд. Впрочем, не исключены и оба эти пути, как одновременные.

Речь об этом зашла на рабочей группе в городской думе Саратова. Здесь зашла речь и о едином электронном билете, о необходимости повышения цен на проезд. Причем, с 18 рублей до 24-25 рублей, причем в один момент. То есть почти на 41%.

Перевозчиков такая перспектива устроила. Мнением жителей Саратова пока никто не интересовался. Сроки ожидаемого повышения также не озвучиваются.