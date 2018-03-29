Ещё
Проезд в транспорте Саратова подорожает на 41 процент
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Юлия Скрипаль пошла на поправку
Юлия Скрипаль пошла на поправку

Проезд в транспорте Саратова подорожает на 41 процент 

Новости Саратова 1 час назад
Фото: Новости Саратова
Ожидается, что цена на билет в саратовском общественном транспорте подскочит до 24-25 рублей с человека.
Идея подорожания проезда активно обсуждается в региональном центре с того момента, как мэром Саратова в конце 2017 года стал Михаил Исаев. Новому градоначальнику досталось незавидное хозяйство, в том числе — разваливающийся автопарк тармваев и троллейбусов.
Выход из кризисной ситуации, в первую очередь для муниципального СГЭТ, чиновникам видится в передаче электротранспорта в частные руки, то есть так называемая концессия — частно-государственно партнерство, или же в повышении тарифа на проезд. Впрочем, не исключены и оба эти пути, как одновременные.
Речь об этом зашла на рабочей группе в городской думе Саратова. Здесь зашла речь и о едином электронном билете, о необходимости повышения цен на проезд. Причем, с 18 рублей до 24-25 рублей, причем в один момент. То есть почти на 41%.
Перевозчиков такая перспектива устроила. Мнением жителей Саратова пока никто не интересовался. Сроки ожидаемого повышения также не озвучиваются.
Новости Саратова: последние новости
Упавшая глыба в Саратове пробила автомобиль Флешмоб в память о сгоревших детях отменен в Саратове На исходе зимы Балаково зарос «хворостом»
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
РФ выдвинула требования Украине по задержанному судну291
Найдены живыми трое пропавших без вести в Кемерово108
Украина дала ответ по выдаче пранкера159
Россия обвинила Британию в экспериментах над людьми84
Захарова рассказала об ответе РФ на высылку дипломатов30
Видео
00:52
Найдены живыми трое пропавших без вести в Кемерово
Происшествия Пожары
01:09
«Это шок»: Захарова о презентации Британии
Политика
Россия обвинила Британию в экспериментах над людьми
Политика
00:58
Белых медведей обеспечат жильем
Новости Москвы
00:22
РФ выдвинула требования Украине по задержанному судну
Политика В мире
01:00
Число автобусов «Магистрали» увеличат
Новости Москвы
00:58
США объяснили отказы в выдаче виз россиянам
Политика
02:26
Суд вынес приговор Шакро Молодому
Происшествия
00:33
Telegram возобновил работу
Наука и техника Интернет
06:16
Путин сообщил о вбросах из-за границы в связи с Кемерово
Политика Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение