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МИД считает очень путаными некоторые ответы Британии по «делу Скрипаля»
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МИД считает очень путаными некоторые ответы Британии по «делу Скрипаля» 

Аргументы и Факты 2 часа назад
Фото: Аргументы и Факты
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что некоторые ответы Великобритании по «делу Скрипаля» очень путаные, будто их писал душевнобольной.
По ее словам, на большинство документов Лондон России вообще не отвечает. Вторая одна форма — это отписки, что «мы все уже сказали, следите за выступлениями». Еще один вариант — «документы, которые, такое впечатление, писал душевнобольной. Когда перепутано все: даты, имена, должности», сказала Захарова в интервью телеканалу «Звезда».
Ранее глава департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Владимир Ермаков заявлял, что Москва считает нападение на экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь в Великобритании терактом. По его словам, либо Лондон это нападение срежиссировал, либо неспособен обеспечить на своей территории защиту от теракта. Он также добавил, что британская сторона продолжает отказывать Москве в доступе к материалам расследования без объяснения причин, и допустил, что реальные улики за время после инцидента уже могли исчезнуть.
Сергей Скрипаль и его дочь были отравлены в Солсбери в начале марта. Великобритания до завершения расследования обвинила в произошедшем Москву.
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