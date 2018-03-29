МИД считает очень путаными некоторые ответы Британии по «делу Скрипаля»

По ее словам, на большинство документов Лондон России вообще не отвечает. Вторая одна форма — это отписки, что «мы все уже сказали, следите за выступлениями». Еще один вариант — «документы, которые, такое впечатление, писал душевнобольной. Когда перепутано все: даты, имена, должности», сказала Захарова в интервью телеканалу «Звезда»

Ранее глава департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Владимир Ермаков заявлял, что Москва считает нападение на экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь в Великобритании терактом. По его словам, либо Лондон это нападение срежиссировал, либо неспособен обеспечить на своей территории защиту от теракта. Он также добавил, что британская сторона продолжает отказывать Москве в доступе к материалам расследования без объяснения причин, и допустил, что реальные улики за время после инцидента уже могли исчезнуть.

Сергей Скрипаль и его дочь были отравлены в Солсбери в начале марта. Великобритания до завершения расследования обвинила в произошедшем Москву.