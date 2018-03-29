В Серпухове приступили к реконструкции моста через реку

В Главгосстройнадзор Московской области поступило извещение о начале реконструкции моста через реку Нару в границах улицы Оборонная в городе Серпухов , говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

«Протяженность мостового перехода составляет 860 метров. В ходе реконструкции будут укреплены опоры моста, заменено асфальтовое покрытие проезжей части, обустроены пешеходные дорожки. Плановое завершение работ первого этапа ожидается в апреле 2019 года», — сообщил начальник Главгосстройнадзора Руслан Тагиев

Реконструируемый мостовой переход через реку Нару является транспортной артерией Серпухова, соединяющей лево— и правобережную части города. В правобережной части города расположены градообразующие предприятия, а также малоэтажная жилая застройка.

«Составлена программа плановых проверок, назначен ответственный инспектор территориального отдела №6. К проверкам будут привлекаться специалисты подведомственного ГБУ «Мособлстройцнил», которые проведут комплекс лабораторно-инструментальных исследований качества и безопасности строительства», — отметил Тагиев.