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В Серпухове приступили к реконструкции моста через реку
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В Серпухове приступили к реконструкции моста через реку 

РИАМО 2 часа назад
Фото: РИАМО
В Главгосстройнадзор Московской области поступило извещение о начале реконструкции моста через реку Нару в границах улицы Оборонная в городе Серпухов, говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.
«Протяженность мостового перехода составляет 860 метров. В ходе реконструкции будут укреплены опоры моста, заменено асфальтовое покрытие проезжей части, обустроены пешеходные дорожки. Плановое завершение работ первого этапа ожидается в апреле 2019 года», — сообщил начальник Главгосстройнадзора Руслан Тагиев.
Реконструируемый мостовой переход через реку Нару является транспортной артерией Серпухова, соединяющей лево— и правобережную части города. В правобережной части города расположены градообразующие предприятия, а также малоэтажная жилая застройка.
«Составлена программа плановых проверок, назначен ответственный инспектор территориального отдела №6. К проверкам будут привлекаться специалисты подведомственного ГБУ «Мособлстройцнил», которые проведут комплекс лабораторно-инструментальных исследований качества и безопасности строительства», — отметил Тагиев.
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