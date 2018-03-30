Надзорные ведомства проверили ход работ по реконструкции площадки на базе спортшколы в Бронницах

В подмосковных Бронницах проверили ход реконструкции тренировочной площадки и прилегающей территории на базе спортивной школы. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления государственного строительного надзора (Главгосстройнадзор) Московской области.

«В рамках совместной акции «Чистая игра» инспекторы двух надзорных ведомств Московской области — Главгосстройнадзора и Госадмтехнадзора, провели проверку хода реконструкции тренировочной площадки и прилегающей территории, расположенной на базе специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва им. А. Сыроежкина на ул. Москворецкая в городском округе Бронницы. Нарушений на объекте не выявлено», — говорится в сообщении.

Как пояснил глава Главгосстройнадзора Подмосковья Руслан Тагиев , в ходе проверки сотрудники надзорных органов проверили обустройство и содержание строительной площадки, состояние прилегающей территории к спортивному объекту, качество и своевременность уборки, соблюдение норм по складированию строительных материалов.

«Ход реконструкции объекта весь период строительных работ находится на особом контроле у сотрудников надзорного органа», — подчеркнул Р. Тагиев.

В пресс-службе добавили, что в настоящее время на объекте завершается благоустройство, после предстоящего потепления будут проведены работы по озеленению территории, а также установлены малые архитектурные формы.