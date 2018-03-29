Лучшие архитекторы Краснодара доработают дизайн-проекты благоустройства зеленых зон

Так, будет переработан проект новой аллеи вдоль набережной в Юбилейном микрорайоне, также изменят концепцию благоустройства еще нескольких зеленых зон. «ФедералПресс» напоминает, что в начале марта в Краснодаре обсудили эскизы благоустройства пяти зеленых зон в 2018 году.

«Есть возможность более детально и качественно проработать проекты. Горожане определили территории для обновления в 2018 году. У нас есть время, чтобы обсудить само наполнение проектов перед тем, как они будут доработаны и утверждены окончательно. И здесь важно участие ведущих городских архитекторов и экспертов. Проекты благоустройства необходимо сделать так, чтобы они максимально учитывали потребности жителей, были качественными, функциональными и удобными», — сказал Первышов.

Главный архитектор Краснодара Игорь Мазурок рассмотрел предварительные дизайн-проекты 5 зеленых зон Краснодара и прокомментировал каждый из них. Благоустройство каждой территории обсудили отдельно, сообщает пресс-служба города.

В результате принято решение — еще раз проработать проекты с учетом создания удобных для горожан подходов к зеленым зонам с прилегающих территорий, устройства пандусов и т. д. Также прозвучало предложение по максимальному сохранению или увеличению площади зеленых насаждений, существующего природного ландшафта.