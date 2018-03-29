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«Я бы сравнил „Ямал-СПГ“ с космодромом Восточный»
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«Я бы сравнил „Ямал-СПГ“ с космодромом Восточный» 

РИА «ФедералПресс» 2 часа назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
«Такие проекты, как „Ямал-СПГ“, не могут быть убыточными по определению по одной простой причине: проект это международный, крупный, инфраструктурный. В одном месте будет вестись и добыча, и производство, и транспортировка. Кроме завода планируется размещение аэропорта, морского порта и других крупных транспортных и инфраструктурных объектов. По всем прогнозам потребность в газе, а тем более в СПГ, резко увеличится в ближайшее время. Преимущество СПГ в отличие от природного газа заключается в легкости его транспортировке. Его можно экспортировать водными и железнодорожными путями, тогда как транспортировка природного газа требует дорогостоящих газопроводов.
Конечно, такие масштабные проекты не могут окупить себя за один-два года. Пока реализация „Ямал-СПГ“ не вышла на полную производственную мощность. К 2021 году планируется открыть восемь скважин. Экспорт будет только нарастать. Даже „Северный поток“ хоть и рентабельный, но на операционный ноль вышел не сразу. Поэтому и по „Ямалу-СПГ“ ждать скорых поступлений в бюджет не приходится. Этот проект нужно рассматривать в долгосрочной и среднесрочной перспективе.
»Ямал-СПГ» отвечает нашим стратегическим государственным интересам не только в экономике, но и во внешней политике. В его разработке и реализации так или иначе принимали участие более десятка стран — Россия, Китай, Южная Корея, Япония, Франция, Бельгия, США и многих других. Для нас, учитывая непростые отношения с Западом и сложную политическую конъюнктуру, это хороший шанс снизить зависимость от других государств и нарастить экспорт в страны Азии.
Я бы сравнил «Ямал-СПГ» с космодромом Восточный по объему вложенных средств и по масштабу. Мы создаем рынок будущего. «Ямал-СПГ» — это наше конкурентное преимущество на мировом рынке энергоресурсов».
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