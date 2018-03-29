Учительница шестой день держит голодовку из-за травли на работе

Йошкар-Оле шестой день голодает преподаватель рисования, одинокая мать двоих детей. На фоне конфликта с новым директором школы её зарплата упала почти в два раза, но уволиться возможности нет: найти другую работу в небольшом городе практически нереально. Местные чиновники настаивают на праве директора самостоятельно вести кадровую политику. При этом в профессиональном сообществе отмечают, что преподаватель 1-й категории не может получать столь низкий оклад. Екатерина Соколова преподаёт рисунок, живопись и станковую композицию в детской школе искусств и ремёсел «Гармония» в столице Республики Марий Эл уже пять лет. Она была довольна своей работой и успехами учащихся, пока летом прошлого года в учебном заведении не сменился руководитель. У ряда преподавателей отношения с новым директором Ольгой Радостевой не сложились.

В частности, завуч была уволена, а позже восстановлена на рабочем месте через суд.

Соколова утверждает, что в ходе рассмотрения иска выступила на стороне потерпевшей и в результате последовавшего пересмотра рабочего графика её зарплата упала до 15 тыс. рублей при 32-часовой рабочей неделе. При этом ряд преподавателей школы с меньшей нагрузкой получают по 27 тыс. рублей, даже труд некоторых внештатников оплачивается лучше. Выступая против решения руководства, Соколова 14 марта в первый раз объявила голодовку. Уже на следующий день с ней встретились Радостева, а также представители администрации города — профильный заммэра Людмила Новосёлова и глава Департамента культуры Владимир Хрулев . Тогда стороны подписали план урегулирования конфликта, и голодовка была прекращена.

Однако на следующий день чиновники синхронно взяли больничные, а условия соглашения соблюдены не были. И учительнице, чтобы привлечь внимание к своей проблеме, пришлось вновь отказаться от еды 23 марта.

«Мне просто некуда деваться, я не могу иначе прокормить двоих детей, — объяснила Соколова RT слабым из-за голодовки голосом. — У других есть какая-то поддержка, мужья, а для меня это единственные деньги». С отцом своих детей — 12-летнего сына и 15-летней дочери — женщина давно развелась и не знает, где он находится. Алименты он платит очень скромные. В начале недели заммэра Новосёлова, выйдя с больничного, попыталась навестить учительницу дома, чтобы проверить, всего ли хватает детям при голодающей матери. Соколова посчитала это попыткой оказания на неё давления: детей могут забрать по причине её нетрудоспособности.

«С ними всё в порядке: голодаю же я, а они едят нормально», — заявила Соколова RT. Заместителя мэра в квартиру она не пустила.

Как рассказала RT председатель марийского отделения профсоюза «Учитель» Светлана Белоус, основавшая и 20 лет возглавлявшая школу «Гармония», причина такой ситуации — в невысоких руководящих способностях Радостевой (ей 67 лет и она якобы раньше не возглавляла учебное заведение), а также в особенностях назначения директора школы.

«У нас, мне кажется, единственная сфера, где подбор руководителей на должности такого уровня осуществляется не на конкурсной основе», — подчеркнула Белоус.

Отметим, что в интернете можно найти информацию об Ольге Радостевой, возглавлявшей в Йошкар-Оле учебно-методический центр «Камертон». В одной из соцсетей есть также профиль преподавателя музыки Ольги Алексеевны Радостевой. Там указано, что ей 64 года. Мэрия держит оборону

Ни подтвердить, ни опровергнуть обвинения Екатерины Соколовой у RT не получилось, поскольку Ольга Радостева была недоступна для общения. Её подчинённые объясняли это тем, что «директор на совещании, сегодня на работе не будет». На совещании весь день также находилась и заммэра Новосёлова. Об этом телеканалу рассказали в её приёмной. Телефон начальника Департамента культуры Хрулева не отвечал. Пресс-секретарь администрации Йошкар-Олы Наталья Бажина пояснила RT, что никаких угроз забрать у Соколовой детей не было — сотрудники администрации лишь хотели проверить, всё ли у семьи в порядке.

По мнению Бажиной, их просто неправильно поняли: на самом деле они плотно работают над разрешением конфликта.

Ранее Людмила Новосёлова прокомментировала ситуацию изданию «7х7». По мнению заммэра, Соколова была втянута в конфликт бывшим руководством школы, в её поддержку высказались родители только восьми учеников из 200, а зарплата педагога упала лишь в последние два месяца — вероятно, в связи с тем, что она «постоянно занята судами». Как отметила заммэра, введение конкурса на замещение должности в «Гармонии» вряд ли возможно, поскольку «такой опыт не приживается».

«Директор самостоятельно формирует коллектив преподавателей, с которыми он сможет эффективно работать. Если мы выбираем нового руководителя, меняется педагогический состав и разрушаются взаимосвязи в коллективе», — заявила Новосёлова.

Член комиссии Общественной палаты РФ по делам молодёжи, развитию добровольчества и патриотическому воспитанию, директор средней школы №7 Абакана Любовь Черчинская, которую RT попросил прокомментировать ситуацию, объяснила, что зарплата учителя состоит из оклада и стимулирующих выплат. Решение о выплате надбавок принимает комиссия внутри школы согласно соответствующему внутреннему положению. Директор обычно в эту комиссию не входит — по крайней мере, такая практика распространена в Хакасии . При этом Черчинская сомневается, что преподаватель 1-й категории (такая информация о Соколовой указана на сайте «Гармонии») может получать оклад всего 15 тыс. рублей. Обычно он превышает 20 тыс.

Что касается самого конфликта, то проблема, по мнению Черчинской, лежит не в финансовой, а в психологической плоскости — «нашла коса на камень», но в любом случае в происходящем виновен главным образом директор.

«Руководитель должен быть умнее, не должен шашкой рубить головы, — считает коллега Радостевой из Абакана. — Руководитель, который так рубит головы, долго не продержится».