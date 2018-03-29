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Шесть тысяч жителей Ленобласти могут стать жертвами весенних паводков
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Шесть тысяч жителей Ленобласти могут стать жертвами весенних паводков 

Ivyborg.ru 2 часа назад
Заместитель начальника Главного управления МЧС России по Ленобласти Евгений Мусиенко рассказал о подготовке ведомства к паводкоопасному сезону и о том, сколько жителей Ленобласти могут оказаться в зоне подтопления.
По словам Мусиенко, основным критерием, определяющим ход половодья является высокий уровень воды в Онежском озере, который на 45 см выше нормы и на 75 см в Ладожском озере. Учитывая сложную гидрологическую обстановку, обусловленную, в том числе возможным образованием заторов в нижнем течении рек Сясь, Свирь, Паша и Оять, в зоне подтопления на территориях Волховского, Лодейнопольского и Подпорожского районов могут оказаться 938 жилых домов в 38 населенных пунктов с населением около трёх тысяч человек.
При выпадении значительных осадков на пиках половодья и подтоплении низменных участков на территориях Тихвинского и Тосненского районов в зоне подтопления могут оказаться 474 жилых дома в семи населенных пунктах с населением около четырёх тысяч человек.
Таким образом, сразу шесть тысяч жителей четырёх районов Ленобласти могут стать жертвами весенних паводков. Однако Мусиенко успел успокоить жителей: по его словам, план мероприятий по смягчению рисков и реагирования на чрезвычайные ситуации на территории Ленобласти в паводкоопасный период уже разработан, согласован с губернатором Дрозденко и утвержден начальником Северо-Западного регионального центра МЧС России.
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