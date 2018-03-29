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Медведев поздравил Петера Пеллегрини с назначением на пост премьера Словакии
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Медведев поздравил Петера Пеллегрини с назначением на пост премьера Словакии 

ТАСС 2 часа назад
МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поздравил своего коллегу Петера Пеллегрини с назначением на пост председателя правительства Словацкой Республики. Поздравительная телеграмма опубликована на сайте правительства.
"Хотел бы отметить важность дальнейшего развития российско-словацкого торгово-экономического взаимодействия и расширения культурно-гуманитарных связей, — говорится в послании Медведева. — Убежден, что это отвечает долгосрочным национальным интересам наших стран".
Правительство Пеллегрини стало преемником кабинета министров премьера Роберта Фицо, которой ушел в отставку в связи с общественно-политическим кризисом, возникшим в республике после убийства репортера братиславского сетевого издания Aktuality.sk Яна Куциака.
Журналист, убитый 25 февраля, вскрыл факты коррупции во властных структурах республики. В одном из его материалов упоминались, в частности, имена двух помощников Фицо.
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