Метро Санкт-Петербурга засекретят

В годовщину теракта в петербугском метрополитене, член Совета Федерации РФ от Санкт-Петербурга Андрей Кутепов призвал не размещать в открытом доступе конфедициальную информацию о местах большого скопления людей. Сенатор сообщил НСН, что сегодня в законодательстве существуют противоречия между законами о закупках, о гражданской обороне и о транспортной безопасности.

«Переход на закупки по 44ФЗ (Федеральный закон «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»— прим. НСН) имеет ряд недостатков в части размещения конфиденциальной информации в открытом доступе в полном объеме. Для метрополитенов, железнодорожных вокзалов, аэропортов и других объектов, на которых заведомо скапливается большое количество людей, размещение в открытом доступе проектно-сметной и технической документации может привести к возникновению угрозы безопасности пассажиров», — разъяснил НСН Кутепов.

Минюст, Минфин, Сенатор предлагает внести необходимые изменения, направленные на устранение этих противоречий. Соответствующий законопроект был направлен в Правительство, Счетную палату ФАС . По словам сенатора, уже получен ответ от всех ведомств, кроме правительства.

«Нам всем нужен результат и как можно скорее. Время идет, у метро каждый день на счету. Мной подготовлено обращение в Правительство РФ относительно возможности разрешения вопроса актом Правительства без внесения изменений в 44-ФЗ (в соответствии с указаниями Счетной палаты). Надеюсь, это решение, действительно, разрешит ситуацию, и вопросы безопасности в метро с этой стороны будут сняты», — заключил сенатор.

Напомним, 3 апреля 2017 года в метрополитене Санкт-Петербурга на перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт» произошел взрыв. В теракте пострадали 103 человека, 16 из них погибли.