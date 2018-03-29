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Реконструкция моста через реку Нара началась в Серпухове
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Реконструкция моста через реку Нара началась в Серпухове 

Агентство «Москва» 38 минут назад
Фото: Подмосковье Сегодня
Работы по реконструкции моста через реку Нара начались в Серпухове. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления государственного строительного надзора (Главгосстройнадзор) Московской области со ссылкой на его руководителя Руслана Тагиева.
«В Главгосстройнадзор Московской области поступило извещение о начале реконструкции мостового перехода через реку Нара в границах ул. Оборонная в Серпухове. Плановое завершение работ первого этапа в апреле 2019 г.», — заявил Р. Тагиев.
В пресс-службе пояснили, что протяженность моста составляет 860 м. В ходе реконструкции будут укреплены опоры моста, заменено асфальтовое покрытие проезжей части, обустроены пешеходные дорожки. Реконструируемый мостовой переход является транспортной артерией Серпухова, соединяющей левую и правую части города.
«Составлена программа плановых проверок, назначен ответственный инспектор территориального отдела №6. К проверкам будут привлекаться специалисты подведомственного ГБУ «Мособлстройцнил», которые проведут комплекс лабораторно-инструментальных исследований качества и безопасности строительства», — добавил Р. Тагиев.
Уточняется, что заказчиком реконструкции объекта выступает администрация Серпухова.
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