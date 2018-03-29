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Эксперт: Джонсон — идеальный политик для Европы
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Эксперт: Джонсон — идеальный политик для Европы 

Русская Семерка 2 часа назад
Фото: Русская Семерка
Министр иностранных дел США Борис Джонсон заявил, что ситуация со Скрипалем напоминает ему известное произведение Достоевского.
“Это скорее похоже на начало «Преступления и наказания» в том смысле, что мы все уверены по поводу виновного, и вопрос только в том, признается он или его поймают” — сообщил он на традиционном банкете для глав дипломатических представительств зарубежных стран в Лондоне.
Ранее политик произнес ещё более неординарное высказывание: «Пока Россия производит Новичок, Британия делает джедайские мечи». Кстати, Джонсон действительно поклонник саги о «Звездных войнах». Когда он приносил присягу после избрания на пост мэра Лондона, он закончил свою речь фразой «И да пребудет с вами сила».
Казалось бы, политик такого уровня должен быть серьезен, однако министр иностранных дел Соединенного Королевства не стесняется приводить подобные сравнения.
“Кто пустил этого нескладного пухлого пацана в правительство?” — может возникнуть вопрос у простого русского человека, но на самом деле все не так просто.
Хотя Джонсон придерживается амплуа мальчишки, он далеко не ребенок. За плечами у него: частный колледж для мальчиков в Итоне, а потом Баллиол-колледж (образовательное учреждение в структуре Оксфордского университета).
Он является членом закрытого элитного Буллингдон клуба, в котором состоят только богатые студенты Оксфорда. Кроме неотъемлемых кутежей и развлечений клуб принес Джонсону хорошие знакомства: здесь он сдружился с членом королевской фамилии Чарльзом Спенсером и бывшим премьер-министром Дэвидом Кэмероном.
Успел поработать и журналистом в Daily Telegraph, после этого сотрудничал с BBC, а к 2000 году стал редактором журнала Spectator.
Политическую карьеру Борис начал в 2001 году, когда был избран членом Палаты общин от Консервативной партии, где пробыл до 2008 года, пока не победил на выборах в мэры Лондона. С 2016 года назначен министром иностранных дел после того, как на пост премьер-министра пришла Тереза Мэй.
Известность Джонсон получил из-за своих многочисленных высказываний, которые не отличались ни политкорректностью, ни тактичностью. В частности, он заявил, что Барак Обама недолюбливает Великобританию, потому что раньше Кения, где у Обамы корни, была колонией Короны, а Китай назвал страной без собственной культуры.
«Сейчас в Европе у власти новое поколение политиков, которые могут показаться русскому человеку странными, экзальтированным. Нам трудно ассоциировать их поведение и внешний вид с тем высоким статусом, которым они обладают. — прокомментировал практикующий психолог Игорь Докучаев. — В то же время нельзя забывать, что западное общество встало на путь раскрепощения ещё в 60-х и несколько поколений успело вырасти в атмосфере, когда непосредственность и оригинальность мышления это скорее плюс, нежели признак девиации. Забавные носки при дорогом костюме, экстравагантная причёска, громкие публичные заявления — это часть публичного образа, способ привлечь внимание прессы и вызвать интерес аудитории. Если посмотреть на политическую карьеру Бориса Джонсона, станет ясно, что он не случайный человек во власти, следовательно, проявил нужные качества, расчёт и деловую хватку. Если он делает громкое заявление, скорее всего оно продиктовано интересами политических и финансовых сил, интересы которых он представляет. Ну а то, что некоторым нашим соотечественникам он кажется чуть ли не сумасшедшим, это говорят культурные различия и острое неприятие его позиции».
Вот и получается, что Джонсон — хитрый политик, а его экстравагантное поведение скорей ориентировано на внутреннюю повестку.
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