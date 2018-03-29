На Дону полиция изучает ВИДЕО из зала судебных заседаний, в котором женщина занялась с мужем сексом, пока судья готовила ему…

Председатель Советского районного суда Ростова-на-Дону обратилась с письменным заявлением к начальнику отдела полиции N8, чтобы стражи порядка дали правовую оценку действиям гражданки, вступившей в половой акт прямо во время судебных слушаний, перед вынесением приговора. Сексуальным партнером нарушительницы порядка был ее супруг, попавший на скамью подсудимых.

Курьезные кадры плотской любви в обители правосудия, которые были сняты камерой наблюдения, опубликовал сайт Ростова-на-Дону

1Rnd.ru. Обвиняемый сидел на скамейке, а женщина склонилась к его паху. Сексуальные ласки, судя по видео, длились около 30 секунд, после чего в зал заседаний вошел полицейский-конвоир. Его появление заставило женщину прерваться, причем особой неловкости она не испытывала, а на ее лице появилась усмешка.

В кадр также попала еще одна женщина, которая в момент сексуальных утех находилась в зале заседаний. Неопнятно, действовала ли она в сговоре с любовниками или была так увлечена чем-то, что даже не заметила циничный сексуальный акт, совершаемый буквально в метре от нее.

По данным 1Rnd.ru, инцидент произошел 27 марта 2018 года, когда судья удалилась в совещательную комнату для вынесения приговора подсудимому А. Он обвинялся в совершении кражи.

"В ожидании приговора подсудимый и его гражданская супруга занялись оральным сексом на глазах у потерпевшей. Парочку зафиксировала камера видеонаблюдения", — говорится в сообщении.

В редакции информационного ресурса недоумевают, почему служители Фемиды не просят полицейских дать правовую оценку действиям второго участника полового акта, который в первую очередь должен был находиться под строгим надзором как подсудимый. Кроме того, пока не ясно, как именно правоохранительные органы могут квалифицировать произошедшее.

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Добавим, похожий случай произошел год назад в штате Флорида в США . Там 26-летняя подсудимая афроамериканка Бритни Джонс , находясь в здании суда,

сделала минет

мужчине. Более того, свои действия она сняла на камеру, а видео обнародовала в соцсети с глумливым комментарием. В нем девушка стремилась опорочить американскую Фемиду, утверждая, что «нашла способ решить свою проблему с законом».

Джонс работала стриптизершей в баре Джексонвилла. Она была задержана полицией за хранение средств для употребления наркотиков и марихуаны.