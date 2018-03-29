«Талант без трудолюбия завянет»

Воротынском районе нет крупных промышленных предприятий и скоростных автострад. Зато сельхозорганизации района занимают первые места на выставках самого разного уровня, включая федеральные, строятся микрорайоны для молодых специалистов, а выпускники регулярно заканчивают школы с золотыми медалями. О чём ещё мечтает глава администрации Воротынского района Алексей Солдатов?

Алексей Александрович, если пофантазировать, какая сумма позволила бы Вам сделать родной район комфортнее, а значит, счастливее для воротынчан? Что, Вы, к примеру, сделали бы для земляков на десять миллионов рублей?

— Десять миллионов — совсем небольшая сумма в масштабах района, на неё разве что одну дорогу как следует отремонтируешь. А нам надо столько всего сделать! Вот если бы нам ещё один наш годовой бюджет дали — 540 миллионов рублей!

В первую очередь отремонтировали бы все школы и детские сады. У нас во многих сельских школах с советского времени только косметический ремонт проводился, а надо бы менять крыши, окна, систему отопления. Например, с ремонтом Воротынской школы помогло наше крупное нефтеперерабатывающее предприятие, которое выделило три года назад 7 млн рублей, школа стала как новенькая. А ребята других школ чем хуже? В сельских школах порой нет денег даже на покраску стен в классах и коридорах.

При этом, несмотря на такие материальные сложности, у нас в районе ежегодно выпускаются медалисты. Как растить талантливую молодежь? Если талантливым ребёнком не заниматься, то его способности просто не смогут проявиться и завянут. Поэтому у нас в районе постоянно проводятся олимпиады, в школах действует много бесплатных кружков. Кстати, на последнем ЕГЭ девочка из Васильсурска сдала экзамен по английскому на 94 балла. Одного таланта тут недостаточно, нужно и трудолюбие, и мастерство педагогов, способных увлечь своим предметом.

А такие учителя в школах района есть! Молодые специалисты после окончания срока, обозначенного в программе поддержки молодых специалистов, останутся на местах. У нас целые улицы построены для молодых специалистов — 68 домов! Уверен, что большинство из молодых специалистов уже вросли корнями в родные места. Среди них и учителя, и работники культуры, и тренеры нашего ФОКа. Кстати, ФОК у нас в районе очень востребован. Там и уроки физкультуры проходят, и вечерние тренировки для взрослых, и бесплатные группы по фитнесу для тех, кому за пятьдесят, и соревнования. Вот где жизнь кипит!

А ещё очень хотелось бы отремонтировать наши Дома культуры, на это тоже постоянно не остаётся средств. Кстати, благодаря программе поддержки местных инициатив мы привели в порядок памятник культуры областного значения — Дом-усадьбу купца Демидова в Быковке. Проект стоимостью 2 млн 400 тыс. рублей позволил отремонтировать кровлю и поменять окна в старинном здании.

Успешно реализуется программа поддержки местных инициатив. За четыре года участия в программе реализовали 31 проект на общую сумму 36 млн 551,6 тысяч рублей. Более 36 процентов из них потрачено на ремонт дорог. На втором месте — ремонт водопроводов (12,6 процентов средств). На третьем — ремонт водонапорных скважин (11,5 процентов средств). Установили 3 станции плавного пуска, более 6 км уличного освещения сел и деревень, благоустроили ограждения пяти кладбищ, парк Воинской Славы в Семьянах, детскую игровую площадку.

Но есть вопрос, который невозможно воплотить без поддержки областного правительства. Это ликвидация накопленного ущерба. Нам давно необходимы очистные сооружения в Воротынце и Васильсурске. Пока все бытовые отходы сливаются просто на рельеф местности без очистки. В 2017 году мы направляли предложение в правительство Нижегородской области о включении работ по строительству очистных сооружений канализации в Васильсурске в приоритетный проект «Сохранение и предотвращение загрязнения реки. Волга». Надеемся, что дело сдвинется с мёртвой точки.

Главное достояние и главный капитал Воротынского района — это люди, которые здесь живут. Для того чтобы уровень их жизни был достойным, всем органам местного самоуправления необходимо работать единой командой, открыто и ответственно, упорно и целенаправленно. Наша политика выражается в формуле: инвестируем в человека — инвестируем в развитие района. Это позволит нам сделать район местом, привлекательным, безопасным и комфортным для жизни, отдыха, туризма, гостеприимным и открытым для всего нового.