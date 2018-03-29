Вежливость королей: главные правила финансового этикета

Многие правила вежливого общения и поведения считаются элементарными, ведь их знает каждый, кто хочет производить только приятное впечатление на окружающих. Однако когда нормы этикета касаются денег, они перестают быть очевидными. «МИР 24» попробовал разобраться в превратностях финансового этикета и узнал, в каких случаях не платит тот, кто заказывает музыку.

В современном обществе тема денег традиционно считается табуированной. Обсуждать доходы, траты и сбережения даже с самыми близкими людьми мы готовы не всегда, а если и интересуемся, то с крайней осторожностью. Но, хотим мы того или нет, от щепетильных денежных ситуаций ускользнуть просто невозможно. По словам тренера по этикету и коммуникативным навыкам Ольги Свежаковой, элегантно повести себя в деликатных финансовых вопросах может только тот, кто знает некоторые негласные маркеры делового и дружеского общения.

Ситуация 1: Деловая встреча

{} Если вам назначили деловую встречу в кафе или ресторане, помните, что все ее участники по умолчанию считаются специалистами. Значит, пол и возраст для оплаты счета значения не имеют. Взять на себя все расходы следует инициатору встречи.

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Приглашенные могут не беспокоиться об оплате счета, если обратят внимание на особые словесные маркеры, по которым заранее можно понять, кто будет платить. Какими словами вас пригласили на кофе-брейк или совещание? «Давайте сходим туда-то. Платит каждый сам за себя», «позвольте вас пригласить туда-то, плачу я». Если в приглашении ваш деловой партнер не оговорил деликатный момент оплаты счета, значит, вероятно, он знает о том, что счет после деловой встречи всегда оплачивает ее инициатор. Для него это данность. При этом, как полагает Свежакова, приглашенные не должны забывать, что они вполне могут показать свою успешность и угостить десертом присутствующих. Ничего зазорного в таком жесте не будет.

Помните и о чаевых. В Европе они повсеместно включаются в итоговый чек в размере 10% от суммы заказа. В России такой практики нет, но отсутствие чаевых считается признаком дурного тона и может быть воспринято негативно.

Ситуация 2: Свидание

{} Раздельная оплата счета после романтической встречи в кафе или ресторане в России пока не так популярна, как в Европе. Это как раз тот случай, когда денежное обязательство предпочитают взять на себя мужчины. Сложность может возникнуть, только если женщина предложит оплатить счет самостоятельно. По мнению Свежаковой, обычно так поступают женщины, которые хотят продемонстрировать свою финансовую состоятельность.

«Счет может оплатить кавалер, а дама оставить чаевые. Если же дама настаивает на оплате своей части счета, то это знак того, что следующая встреча не состоится. Скорее всего, ей хочется сохранить дистанцию и не переводить дружеское общение в более близкое. Мужчине лучше не настаивать и порадоваться такой честности. Но все же я настоятельно советую девушкам давать возможность мужчинам проявлять силу, заботу и не доставать свои кошельки», — сказала эксперт.

По словам Анны Валл, когда женщина настаивает на самостоятельной оплате счета, мужчина должен это принять, а не оскорбляться или обижаться.

«Возможно, у нее есть плохой опыт, который она не хотела бы усиливать. Однако это не исключает того, что мужчине следует предложить оплату первым», — подчеркнула Валл.

Если же оба понимают, что они просто друзья, то, как правило, никаких проблем с раздельной оплатой счета в кафе, баре или ресторане не возникает. О том, что каждый хочет получить индивидуальный чек, официантам лучше сообщать заранее, то есть во время оформления заказа. Эксперты сходятся во мнении, что такое поведение соответствует нормам этикета.

Ситуация 3: Большая компания

{} В разношерстной дружеской компании обычно платит каждый за себя. Чтобы не возникало путаницы, мужчины могут незаметно договариться между собой, что один из них расплатится. Уже после посиделок вы сможете разделить счет, если не забудете сохранить чек.

Если вдруг кто-то один предлагает оплатить общий счет, ему следует заявить о своем желании без барского подчеркивания, считает эксперт по этикету и педагог по культуре речи тренинговой компании IGRO Анна Валл. Наиболее уместно будет сказать, обращаясь ко всем, «разрешите мне, я угощаю».

Ситуация 4: Деньги в подарок

{} Не стоит решаться на такой подарок, если вы знаете, что он унизит одариваемого. Это неизбежно произойдет, если сумма в конверте окажется слишком маленькой или, наоборот, чрезмерно крупной.

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Во втором случае человек может подумать, что вы хотите подчеркнуть разницу в материальном положении.

Коллегам деньги можно дарить только при условии, что каждый сотрудник готов внести небольшой вклад. То же правило действует и с молодоженами. Сумма в конверте не должна быть меньше 100 долларов. Если вы не планируете тратить на подарок ощутимую сумму, то лучше вовсе отказаться от идеи с конвертом и вспомнить, чем увлекается «одариваемый».

Парам лучше никогда не дарить друг другу деньги, ведь конверт с деньгами может уничтожить самые романтические отношения. Если у вас мало времени для обдуманного выбора подарка, выручить сможет подарочный сертификат. Беспроигрышный вариант для тех, кто хочет сохранить романтику отношений.

Ситуация 5: Собеседование

{} Если собеседование проходит в несколько этапов, то на первой встрече считается неприличным спрашивать о зарплате. Лучше отложить этот вопрос до итоговой встречи. Те, кто претендуют на высокий пост с социальным пакетом, должны быть особенно аккуратны. Надо помнить, что грамотный HR-специалист в конце собеседования обычно интересуется ожидаемым заработком. В ответ лучше озвучивать минимальную сумму, которая вас устроит.

Возможность повышения зарплаты оговаривать с руководителем следует не раньше, чем через год работы в компании. Неприемлемыми считаются ситуации, когда сотрудники просят о повышении оплаты труда каждые полгода или спустя пару недель после трудоустройства. Предположение о том, что окончание испытательного срока дает право открыто интересоваться ростом зарплаты, весьма сомнительное.

«Очень важно помнить, что на любой должности не лишним будет заниматься грамотно выстроенным самопиаром. Многие сотрудники об этом забывают или просто не знают. Грамотный самопиар нередко приводит к тому, что ваш работодатель сам предлагает вам процентные или премиальные бонусы за высокие результаты в работе», — сказала директор Австрийской высшей школы этикета, специалист международного класса по бизнес-этикету Мария Буше.

Особое внимание следует обратить на контракт о коммерческой тайне. Как правило, многие подписывают его не глядя, а значит, могут стать нарушителями закона. По словам Буше, нередко такие сотрудники попадают в черные списки HR-специалистов.

Эксперт напомнила, что прямой вопрос о размере заработка, вне зависимости от того, кто его задает и кому, считается моветоном. Это говорит о том, что человек совершенно не знает правил делового этикета.

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