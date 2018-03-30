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В последний день марта строительство храмов в ЮЗАО проверит депутат Госдумы
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В последний день марта строительство храмов в ЮЗАО проверит депутат Госдумы 

Южное Бутово 50 минут назад
Фото: Южное Бутово
31 марта 2018 года депутат Государственной Думы Федерального Собрания РФ, советник мэра Москвы, советник по вопросам строительства Патриарха Московского и всея Руси В. И. РЕСИН проведет выездные совещания на объектах Программы строительства новых православных храмов в ЮЗАО г. Москвы.
В программе объезда:
— 11.30 — Зюзино, пересечение с ул. Каховка и ул. Азовская на участке установлен и освящен деревянный храм-часовня. В январе 2018 года приступили к работам по возведению основного каменного храма в честь иконы Божией Матери «Отрада и Утешение». В связи с тем, что поблизости находится метро, работы начались с выноса коммуникаций из пятна застройки. В настоящее время выкопан котлован, ведутся работы нулевого цикла строительства, идет подготовка к бетонным работам. Храм рассчитан на 300 прихожан. Возводится он по индивидуальному проекту, разработанному архитектором С. Я. Кузнецовым. Это будет, своего рода, аналог ранее реализованного проекта этого же архитектора — нового храма в честь Преподобного Сергия Радонежского на Ходынском поле, только его уменьшенная копия.
12.45 — Северное Бутово, пересечение ул. Академика Глушко и бульвара Дмитрия Донского — на данной территории действует небольшой храм, возведенный силами прихода. В настоящее время ведется проектирование будущего капитального храмового комплекса в честь святого благоверного князя Дмитрия Донского. Приходом найден крупный благотворитель: уже в июне планируется выход на площадку и начало строительных работ. Это будет большой храмовый комплекс на 1000 прихожан, необычной планировки, несвойственной традиционному в России строительству храмов. Еще в прошлом году, традиционно объезжая храмы в канун Пасхи, Патриарх Московский и всея Руси Кирилл побывал на данной площадке и выразил всецелую поддержку инициативе создания такого значимого для жизни района комплекса. По результатам прошедших в 2017 году публичных слушаний, за возведение храма проголосовало 96% населения этого района.
14.10 — ул. Южнобутовская, напротив вл.9 — построено здание храма в честь святого праведного воина Федора Ушакова по уникальной технологии, специально разработанной компанией-застройщиком. Здание с 4 кокошниками, каждая фризовая панель весит 9 тонн.
В настоящее время храм готовится к вводу в эксплуатацию, по всему храмовому комплексу завершаются «последние штрихи». Работает дом причта — один из лучших в программе, по мнению специалистов. Приход ведет большую духовно-просветительскую работу, проводится много мероприятий патриотического направления.
Фото взято: https://riamo.ru/files/image/09/49/84/gallery!jk0.jpeg
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