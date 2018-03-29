Ещё
В Ингушетии в рамках программы «Безопасный город» установят 500 камер видеонаблюдения
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Ингушетии в рамках программы «Безопасный город» установят 500 камер видеонаблюдения 

ТАСС 2 часа назад
МАГАС, 29 марта. /ТАСС/. Около 500 камер видеонаблюдения установят в муниципалитетах Ингушетии по программе «Безопасный город». Об этом ТАСС рассказал начальник Центра автофиксации правонарушений ГИБДД МВД РФ по Ингушетии Султан Галаев.
22 февраля на заседании Народного собрания министр внутренних дел по Ингушетии генерал-майор полиции Дмитрий Кава докладывал, что в регионе нет камер видеонаблюдения, поскольку не удалось реализовать концессионное соглашение с фирмой «Ситроникс» об установке комплексов фото и видеофиксации. По словам Галаева, в марте соглашения удалось достичь и на пилотной территории в Магасе установили первые 39 видеокамер.
"В рамках программы «Безопасный город» в Магасе установлено 39 камер видеонаблюдения с хорошим качеством картинки. В скором времени и во всех муниципалитетах региона появится около 500 камер видеонаблюдения", — рассказал Галаев.
По его словам, в систему «Безопасный город» входит оборудование, которое отвечает за контроль температуры, влажности воздуха и сейсмической активности земной коры.
Ранее сообщалось, что реализация проекта «Безопасный город» на территории Ингушетии проводится в два этапа. В рамках первого этапа с апреля по октябрь 2017 года провели техническое и рабочее проектирование системы комплекса на территории всех муниципальных образований республики. Сроки реализации второго этапа обозначают как октябрь 2017 года — декабрь 2021 года.
ТАСС: последние новости
Жительница Екатеринбурга отсудила почти полмиллиона за дом, закрывавший ей солнце Президенты Финляндии и ФРГ обсудили состояние отношений ЕС и России Первое в Тюменской области производство по выращиванию грибов запустят в 2018 году
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украина дала ответ по выдаче пранкера250
РФ выдвинула требования Украине по задержанному судну314
Китай готовит для США ответный удар63
Юлия Скрипаль пошла на поправку52
Найдены живыми трое пропавших без вести в Кемерово125
Видео
00:52
Найдены живыми трое пропавших без вести в Кемерово
Происшествия Пожары
01:09
«Это шок»: Захарова о презентации Британии
Политика
Россия обвинила Британию в экспериментах над людьми
Политика
00:58
Белых медведей обеспечат жильем
Новости Москвы
00:22
РФ выдвинула требования Украине по задержанному судну
Политика В мире
01:00
Число автобусов «Магистрали» увеличат
Новости Москвы
00:58
США объяснили отказы в выдаче виз россиянам
Политика
02:26
Суд вынес приговор Шакро Молодому
Происшествия
00:33
Telegram возобновил работу
Наука и техника Интернет
06:16
Путин сообщил о вбросах из-за границы в связи с Кемерово
Политика Ближний Восток
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение