В Ингушетии в рамках программы «Безопасный город» установят 500 камер видеонаблюдения

22 февраля на заседании Народного собрания министр внутренних дел по Ингушетии генерал-майор полиции Дмитрий Кава докладывал, что в регионе нет камер видеонаблюдения, поскольку не удалось реализовать концессионное соглашение с фирмой «Ситроникс» об установке комплексов фото и видеофиксации. По словам Галаева, в марте соглашения удалось достичь и на пилотной территории в Магасе установили первые 39 видеокамер.

"В рамках программы «Безопасный город» в Магасе установлено 39 камер видеонаблюдения с хорошим качеством картинки. В скором времени и во всех муниципалитетах региона появится около 500 камер видеонаблюдения", — рассказал Галаев.

По его словам, в систему «Безопасный город» входит оборудование, которое отвечает за контроль температуры, влажности воздуха и сейсмической активности земной коры.

Ранее сообщалось, что реализация проекта «Безопасный город» на территории Ингушетии проводится в два этапа. В рамках первого этапа с апреля по октябрь 2017 года провели техническое и рабочее проектирование системы комплекса на территории всех муниципальных образований республики. Сроки реализации второго этапа обозначают как октябрь 2017 года — декабрь 2021 года.