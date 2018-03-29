Более 30 полицейских осуждены в 2018 году в Нижегородской области

Как передает корреспондент «Ньюсрум24», в 2017 году были осуждены 33 полицейских. В 2016 году — 32. В 2015 году — 35.

«Все должностные проступки и нарушения закона выявляются нами инициативно. И, прежде всего, службой собственной безопасности, — подчеркнул он. — Все факты получили надлежащую оценку. В этих вопросах мы не считаемся с определенными имиджевыми потерями».

По мнению Юрия Кулика, его коллеги за редким исключением являются честными профессионалами. Между тем, не стал он скрывать, по уровню доверия населения нижегородская полиция находится на третьем месте с конца рейтинга регионов.