ЛДПР объявила конкурс на сатирическое изображение элиты Запада 

МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. ЛДПР объявила конкурс на сатирическое изображение антироссийски настроенной политической элиты западных стран, сообщает пресс-служба либерал-демократов.
"ЛДПР объявляет конкурс на лучший рисунок, сюжет, коллаж или эпитет для политической элиты западных стран, которые пытаются загнать Россию в угол", — говорится в сообщении.
Председатель ЛДПР Владимир Жириновский считает, что в условиях обострения международной обстановки необходимо восстановить жанр политической сатиры, отмечают в пресс-службе. Сообщается, что победители и призеры конкурса получат от партии подарки.