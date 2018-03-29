МИД РФ ответил на обвинения Британии цитатой из «Преступления и наказания»

«В отличии от вас, мы Достоевского читали, мы его любим и знаем. Так вот, цитата Федора Михайловича:… «из ста кроликов никогда не составится лошадь, из ста подозрений никогда не составится доказательство… Борис, читайте Достоевского, вам полезно», — сказала Захарова, отвечая на реплику Джонсона, в которой он сравнил «дело Скрипалей» с действиями, описанными в «Преступлении и наказании».

По словам представителя МИД РФ, британская сторона принебрегла всеми нормами международного права и «весьма поспешно» заявила о причастности России к отравлению Скрипалей. «Лондон до сих пор не предоставил никаких доказательств и даже не обрисовал никакой конкретной картины произошедшего», — добавила она.

«Если уж проводить такие литературные параллели, то на роль Родиона Раскольникова — Борис, это начали вы — подходит бывший премьер-министр Британии Тони Блэр : он принял решение о начале военной агрессии против Ирака в 2003 году под предлогом наличия у этой страны оружия массового поражения, и все знали, что этого оружия нет. А потом он просил прощения, и раскаялся, и признался… Господин Джонсон, а вы найдете в себе силы и смелость раскаяться в отсутствии у вас каких-либо доказательств вины России и в отравлении и возможной причастности к отравлению?», — отметила Захарова.

4 марта осужденный в России за госимзену экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были госпитализированы в английском Солсбери с признаками отравления неизвестным веществом. Позже премьер-министр Британии Тереза Мэй заявила, что они были отравлены нервно-паралитическим веществом «Новичок», якобы разработанным в России. Она также добавила, что «с высокой вероятностью» ответственность за этот инцидент несут российские власти.

Москва резко отрицает какую-либо причастность к отравлению Скрипалей. В Москве натаивают на проведении совместного расследования покушения на граждан России, а также требуют предоставить доказательства своей причастности к инциденту, чего Британия до сих пор не сделала.