Ещё
МИД РФ ответил на обвинения Британии цитатой из «Преступления и наказания»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

МИД РФ ответил на обвинения Британии цитатой из «Преступления и наказания» 

Rambler News Service 2 часа назад
Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова ответила на обвинения главы МИД Британии Бориса Джонсона о причастности Москвы к отравлению Сергея и Юлии Скрипалей цитатой из «Преступления и наказания» Федора Достоевского.
«В отличии от вас, мы Достоевского читали, мы его любим и знаем. Так вот, цитата Федора Михайловича:… «из ста кроликов никогда не составится лошадь, из ста подозрений никогда не составится доказательство… Борис, читайте Достоевского, вам полезно», — сказала Захарова, отвечая на реплику Джонсона, в которой он сравнил «дело Скрипалей» с действиями, описанными в «Преступлении и наказании».
По словам представителя МИД РФ, британская сторона принебрегла всеми нормами международного права и «весьма поспешно» заявила о причастности России к отравлению Скрипалей. «Лондон до сих пор не предоставил никаких доказательств и даже не обрисовал никакой конкретной картины произошедшего», — добавила она.
«Если уж проводить такие литературные параллели, то на роль Родиона Раскольникова — Борис, это начали вы — подходит бывший премьер-министр Британии Тони Блэр: он принял решение о начале военной агрессии против Ирака в 2003 году под предлогом наличия у этой страны оружия массового поражения, и все знали, что этого оружия нет. А потом он просил прощения, и раскаялся, и признался… Господин Джонсон, а вы найдете в себе силы и смелость раскаяться в отсутствии у вас каких-либо доказательств вины России и в отравлении и возможной причастности к отравлению?», — отметила Захарова.
4 марта осужденный в России за госимзену экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были госпитализированы в английском Солсбери с признаками отравления неизвестным веществом. Позже премьер-министр Британии Тереза Мэй заявила, что они были отравлены нервно-паралитическим веществом «Новичок», якобы разработанным в России. Она также добавила, что «с высокой вероятностью» ответственность за этот инцидент несут российские власти.
Москва резко отрицает какую-либо причастность к отравлению Скрипалей. В Москве натаивают на проведении совместного расследования покушения на граждан России, а также требуют предоставить доказательства своей причастности к инциденту, чего Британия до сих пор не сделала.
Rambler News Service: последние новости
Sky News: Юлия Скрипаль идет на поправку СМИ сообщили об увольнении заместителя губернатора Кемеровской области Глава ФАС допустил широкое распространение механизма принудительного лицензирования
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украина дала ответ по выдаче пранкера249
Юлия Скрипаль пошла на поправку53
Китай готовит для США ответный удар66
В МЧС впервые раскрыли обстоятельства ЧП в Кемерово31
РФ выдвинула требования Украине по задержанному судну316
Видео
00:52
Найдены живыми трое пропавших без вести в Кемерово
Происшествия Пожары
01:09
«Это шок»: Захарова о презентации Британии
Политика
Россия обвинила Британию в экспериментах над людьми
Политика
00:58
Белых медведей обеспечат жильем
Новости Москвы
00:22
РФ выдвинула требования Украине по задержанному судну
Политика В мире
01:00
Число автобусов «Магистрали» увеличат
Новости Москвы
00:58
США объяснили отказы в выдаче виз россиянам
Политика
02:26
Суд вынес приговор Шакро Молодому
Происшествия
00:33
Telegram возобновил работу
Наука и техника Интернет
06:16
Путин сообщил о вбросах из-за границы в связи с Кемерово
Политика Ближний Восток
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение