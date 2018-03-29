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Депутата не выпустили из России из‐за штрафа в 50 млн рублей
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Депутата не выпустили из России из‐за штрафа в 50 млн рублей 

360tv.ru 2 часа назад
Председателя комитета законодательного собрания Приморья по социальной политике и защите прав граждан Игоря Чемериса не выпустили из России на отдых в Токио, потому что за ним числится долг в 50 миллионов рублей. Об этом его супруга сообщила в Telegram.
Чиновник вместе с своей женой и двумя детьми собирался полетать в Токио. Однако уже в аэропорту его развернули, объяснив это неимоверным долгом в 50 миллионов рублей. При этом его жена с детьми благополучно полетели в Японию.
Супруга пояснила на странице в Telegram, что «
кое-кто  по фамилии Чемерис (но не я) успел накопить и забыть оплатить ряд штрафов ГИБДД».
В середине марта пенсионер угнал собственную машину со штрафстоянки. Мужчина признался, что нарушил закон и готов оплатить штраф, но не работу эвакуатора, которую считает незаконной.
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