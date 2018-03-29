Шаманов ответил правительству на отказ в поддержке патриотического воспитания

Правительство России не поддержало законопроект «О патриотическом воспитании», который был внесён на рассмотрение в Госдуму в ноябре 2017 года группой депутатов. Согласно проекту отзыва, документ не определяет конкретные механизмы. В то же время правительство напомнило, что военно-патриотическое воспитание входит в образовательные стандарты и на него в 2016-2020 годах выделено более 1,66 миллиарда рублей, сообщают «Ведомости»

В свою очередь, глава комитета Госдумы по обороне, экс-командующий ВДВ, Герой РФ Владимир Шаманов , который является одним из авторов законопроекта, в эфире НСН заявил, что ещё не получил отзыв правительства.

«Пока у нас нет документа, подтверждающего отказ правительства, поэтому я не могу рассуждать. Но то, что мы этим делом будем заниматься и дальше, это точно», — заверил НСН депутат.

Шаманов поприветствовал увеличение числа контрактников в ВДВ По словам Владимира Шаманова, России есть над чем работать в области патриотического воспитания.

«То, что он (закон «О патриотическом воспитании» — НСН) России необходим, уже показывает наша действительность. У нас есть пробелы и в системе образования, и в системе общественных организаций. Есть над чем работать. Без патриотов мы не построим новую Россию», — заключил в эфире НСН Шаманов.