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Шаманов ответил правительству на отказ в поддержке патриотического воспитания
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Шаманов ответил правительству на отказ в поддержке патриотического воспитания 

Национальная Служба Новостей 2 часа назад
Фото: Национальная Служба Новостей
Правительство России не поддержало законопроект «О патриотическом воспитании», который был внесён на рассмотрение в Госдуму в ноябре 2017 года группой депутатов. Согласно проекту отзыва, документ не определяет конкретные механизмы. В то же время правительство напомнило, что военно-патриотическое воспитание входит в образовательные стандарты и на него в 2016-2020 годах выделено более 1,66 миллиарда рублей, сообщают «Ведомости».
В свою очередь, глава комитета Госдумы по обороне, экс-командующий ВДВ, Герой РФ Владимир Шаманов, который является одним из авторов законопроекта, в эфире НСН заявил, что ещё не получил отзыв правительства.
«Пока у нас нет документа, подтверждающего отказ правительства, поэтому я не могу рассуждать. Но то, что мы этим делом будем заниматься и дальше, это точно», — заверил НСН депутат.
Шаманов поприветствовал увеличение числа контрактников в ВДВ По словам Владимира Шаманова, России есть над чем работать в области патриотического воспитания.
«То, что он (закон «О патриотическом воспитании» — НСН) России необходим, уже показывает наша действительность. У нас есть пробелы и в системе образования, и в системе общественных организаций. Есть над чем работать. Без патриотов мы не построим новую Россию», — заключил в эфире НСН Шаманов.
Стоит отметить, что законопроект «О патриотическом воспитании» разрабатывали 48 членов «Единой России», среди которых и Владимир Шаманов, и первая женщина-космонавт, депутат Госдумы Валентина Терешкова, и хоккеист, депутат Госдумы Владислав Третьяк, и другие, сообщает «ФедералПресс».
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