Эстонские наркоманы выкрали у офицера НАТО флешки с секретной информацией

Эстонии наркоманы украли у начальника штаба центра компетенции киберзащиты НАТО Франца Лантенхаммера электронные носители с секретной информацией альянса.

Преступление произошло 14 мая 2017 года, когда офицер Бундесвера, подполковник Франц Лантенхаммер оставил свой автомобиль в Старом Таллине , на парковке на улице Рюйтли, сообщает Delfi со ссылкой на Eesti Ekspress.

Спустя полтора часа сотрудник НАТО обнаружил, что заднее правое стекло автомобиля разбито, а из салона пропали его рюкзак, чемодан, ноутбук Lenovo, пять флэшек и планшет Samsung, собственность Сил обороны Эстонии.

На допросе Лантенхаммер признался, что на флешках была зашифрована информация, содержащая государственную тайну. На другом допросе офицер НАТО сообщил, что в компьютере и на флэшках Бундесвера находится информация ограниченного доступа для внутреннего пользования. На планшете, по его словам, засекреченных данных не было.

«На всех официальных носителях информация защищена ПИН-кодами, а также закриптована», — рассказал подполковник. Лантенхаммер добавил, что имеет разрешение Бундесвера выносить засекреченную информацию на носителях за пределы охраняемой зоны.

Полицейские в ходе расследования дела просмотрели записи камер на парковке и увидели, как двое мужчин в темном орудуют в авто подполковника. Следователь распознал в одном из воров 28-летнего Владислава, который был неоднократно судим за кражи, ограбления и преступления, связанные с наркотиками. Последний раз его задерживали полицейские за торговлю амфетамином за четыре дня до кражи из авто офицера НАТО.

Вскоре сотрудники задержали мужчину в своей квартире, он признался в краже. Владислав вернул все вещи, кроме планшета, который успел продать его за 50 евро своему знакомому. В итоге полиция вернула украденное.

На следующий день полиция задержала соучастника Владислава, 22-летнего Игоря. За месяц до происшествия суд его наказал условным сроком за попытку взлома нескольких банкоматов.

Владислав объяснил преступление нехваткой денег. «Безнадега, когда от работодателей приходят смс, мол, вы судимы, мы не можем вас взять на работу», — сказал мужчина.

Суд над подозреваемыми по делу о кражи планшета состоялся в конце 2017 года. Владиславу было назначено около 5,5 лет тюремного заключения, Игорю — полтора года.